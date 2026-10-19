Σοκ στους Κινγκς: Ρήξη αχιλλείου ο Σίμονς

O Mπεν Σίμονς στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά αφού υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Η επιστροφή του Μπεν Σίμονς στη δράση θα αργήσει. Ο Αυστραλός στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά στην καριέρα του, αφού οι Κινγκς ανακοίνωσαν την Κυριακή πως υπέστη ρήξη αχίλλειου στο δεξί πόδιι.

Θα υποβληθεί σε επέμβαση και αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν για το Σακραμέντο.

Ο Σίμονς έδειξε τη στεναχώρια του μέσω ανάρτησης, όμως τόνισε πως δεν θα είναι αυτό το τέλος του ταξιδιού του. «Έχω βγει νοκ-άουτ πολλές φορές, αλλά πάντα έβρισκα τον τρόπο να επιστρέφω. Αυτή τη φορά δεν θα είναι κάτι το διαφορετικό».

Είχε 10.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο στην preseason, ενώ αναμενόταν να είναι βασικός στην πρεμιέρα με τους Κλίπερς. Όμως τώρα θα πρέπει να περιμένει έναν χρόνο για να ξαναπαίξει σε επίσημο ματς.