Ο Ντοκ Ρίβερς εξέφρασε τη δική του άποψη αναφορικά με τους ανανεωμένους Μαϊάμι Χιτ και αποθέωσε τους Αντετοκούνμπο, Σπόελστρα και Αντεμπάγιο.

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τους Μαϊάμι Χιτ ενόψει της νέας σεζόν και στάθηκε στην τριάδα των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Έρικ Σπόελστρα και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Ο πρώην προπονητής του «Greek Freak» στους Μιλγουόκι Μπακς και πρωταθλητής του NBA το 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς, θεωρεί πως ο οργανισμός της Φλόριντα θα είναι πολύ δυνατός την ερχόμενη σεζόν, στεκόμενος τόσο στον Έλληνα αστέρα όσο και στον εμβληματικό προπονητή των Χιτ, σε συνδυασμό με τον Αντεμπάγιο, που συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια μαζί του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Κοιτάζω το Μαϊάμι, βλέπω τον Σπο (σ.σ. Σπόελστρα), τον Μπαμ (σ.σ. Αντεμπάγιο) και τον Γιάννη... Πρόκειται για μια τρομερή Big Three. Οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει αστέρες. Το κλειδί —και οι σπουδαίοι οργανισμοί το γνωρίζουν αυτό, με το Μαϊάμι να συγκαταλέγεται σε αυτούς— είναι να βρεις πώς να χτίσεις την ομάδα γύρω τους όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι. Κάθε παίκτης που αποκτάς πρέπει να είναι η κατάλληλη επιλογή. Και αν έπρεπε να διαλέξω κάποιον για να το πετύχει αυτό, ο Πατ Ράιλι και ο Σπο θα βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας».