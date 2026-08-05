Η Τζιρόνα στοχεύει στο «κόλπο γκρόσο» με την απόκτηση του κορυφαίου dunker στο NBA, Μακ ΜακΚλάνγκ.

Ο τρεις φορές κορυφαίος dunker στο NBA, Μακ ΜακΚλάνγκ, αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του βλέποντας με θετικό πρόσημο το ενδεχόμενο η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ισπανία να αποτελέσει πιθανό προορισμό.

Ο 27χρονος γκαρντ που έχει ξεχωρίσει ουκ ολίγες φορές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τις συμμετοχές του στους διαγωνισμούς καρφωμάτων, όπου αναδείχθηκε τρεις φορές πρωταθλητής, ενώ ήταν και δύο φορές MVP της G League, έχει εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να βρει συμβόλαιο στο NBA.

Αφού οι προσπάθειές του δεν έχουν αποφέρει καρπούς, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας, η Τζιρόνα τον έχει βάλει στα ραντάρ της με τις δύο πλευρές να έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.