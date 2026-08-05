ΜακΚλάνγκ: «Ο κορυφαίος dunker του NBA ετοιμάζεται να κάνει την έκπληξη με την Τζιρόνα»
Ο τρεις φορές κορυφαίος dunker στο NBA, Μακ ΜακΚλάνγκ, αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του βλέποντας με θετικό πρόσημο το ενδεχόμενο η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ισπανία να αποτελέσει πιθανό προορισμό.
Ο 27χρονος γκαρντ που έχει ξεχωρίσει ουκ ολίγες φορές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τις συμμετοχές του στους διαγωνισμούς καρφωμάτων, όπου αναδείχθηκε τρεις φορές πρωταθλητής, ενώ ήταν και δύο φορές MVP της G League, έχει εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να βρει συμβόλαιο στο NBA.
Αφού οι προσπάθειές του δεν έχουν αποφέρει καρπούς, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας, η Τζιρόνα τον έχει βάλει στα ραντάρ της με τις δύο πλευρές να έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.
ÚLTIMA HORA: El tres veces campeón del Concurso de Mates y dos veces MVP de la G League Mac McClung (27 a.; 1.88 m.) negocia con el FIATC Girona.— Chema de Lucas (@chemadelucas) August 5, 2026
BREAKING: Three times #NBA All Star Slam Dunk Contest Mac McClung (27 y.o.; 1.88 m.) is negotiating with FIATC Girona.
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