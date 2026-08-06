ΜακΚλανγκ: Στην Τζιρόνα ο master του διαγωνισμού καρφωμάτων στο ΝΒΑ
Ενίσχυση για την ισπανική ομάδα. Η Τζιρόνα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μακ ΜακΚλάνγκ. Γνωστός για τα κατορθώματα του στους διαγωνισμούς καρφωμάτων στα All Star Game του ΝΒΑ. Πήρε τρεις σερί τίτλους από το 2023 μέχρι και το 2025 στα καρφώματα.
Την σεζόν που πέρασε, εντυπωσίασε στη G-League του ΝΒΑ με τους Windy City Bulls εκεί όπου είχε 29.5 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 7.6 ασίστ, ενώ σούταρε με 38% από το τριποντο, κερδίζοντας το δεύτερο σερί βραβείο του ΜVP στη λίγκα.
Στο ΝΒΑ έχει βρεθεί σε Μάτζικ, Μπουλς, Λέικερς, Σίξερς, Πέισερς. Πάντως σε όλες τις ομάδες είχε ελάχιστες συμμετοχές και έμενε για μικρό χρόνο στο παρκέ. Δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στο ΝΒΑ.
✅💣 En @McclungMac és gironí. Benvingut a Fontajau! ❤️🤍 pic.twitter.com/3PNEoOLNgR— FIATC Girona (@BasquetGirona) August 6, 2026
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