Οι Χόρνετς πλήγωσαν Κινγκς και... Μπακς, νίκες για Νικς και Καβς

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Χόρνετς, οι Νικς και οι Καβς.

Οι Καβς επικράτησαν γα το ΝΒΑ με 136-131 των Μάτζικ και έτσι πήγαν στο 45-27, ψάχνοντας μια θέση στην πρώτη τετράδα της Ανατολής. Ο Μίτσελ ήταν κορυφαίος με 42 πόντους και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Μπανκέρο είχε 36 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δύσκολα οι Νικς με Μπράνσον

Οι Νικς νίκησαν δύσκολα με 121-116 τους Πέλικανς και συνεχίζουν τη φετινή εντυπωσιακή τους πορεία. Ο Μπράνσον τελείωσε το ματς με 32 πόντους και 7 ασιστ, ενώ ο Ζάιον μέτρησε 22 πόντους σε μια κακή σεζόν για τους πελεκάνους.

Οι σφήκες αγκάλιασαν το play in

Οι Χόρνετς διελυσαν με 134-90 τους Κινγκς και έτσι αγκάλιασαν το play in της Ανατολής πηγαίνοντας στο 38-34. Το Μιλγουόκι όπως όλα δείχνουν δεν θα παίξει στα playoffs φέτος αλλά ούτε στο play in. Μάλιστα η Σάρλοτ κοιτά και παραπάνω στην 6η θέση. Ο Μπολ είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πλόουντεν μέτρησε 22 πόντους.