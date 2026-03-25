Οι Χόρνετς πλήγωσαν Κινγκς και... Μπακς, νίκες για Νικς και Καβς
Οι Καβς επικράτησαν γα το ΝΒΑ με 136-131 των Μάτζικ και έτσι πήγαν στο 45-27, ψάχνοντας μια θέση στην πρώτη τετράδα της Ανατολής. Ο Μίτσελ ήταν κορυφαίος με 42 πόντους και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Μπανκέρο είχε 36 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Δύσκολα οι Νικς με Μπράνσον
Οι Νικς νίκησαν δύσκολα με 121-116 τους Πέλικανς και συνεχίζουν τη φετινή εντυπωσιακή τους πορεία. Ο Μπράνσον τελείωσε το ματς με 32 πόντους και 7 ασιστ, ενώ ο Ζάιον μέτρησε 22 πόντους σε μια κακή σεζόν για τους πελεκάνους.
Οι σφήκες αγκάλιασαν το play in
Οι Χόρνετς διελυσαν με 134-90 τους Κινγκς και έτσι αγκάλιασαν το play in της Ανατολής πηγαίνοντας στο 38-34. Το Μιλγουόκι όπως όλα δείχνουν δεν θα παίξει στα playoffs φέτος αλλά ούτε στο play in. Μάλιστα η Σάρλοτ κοιτά και παραπάνω στην 6η θέση. Ο Μπολ είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πλόουντεν μέτρησε 22 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.