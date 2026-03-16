ΝΒΑ: Αποφασίζει για το ενδεχόμενο επέκτασης σε Λας Βέγκας και Σιάτλ
Η επέκταση του NBA και η αύξηση των ομάδων από 30 σε 32 είναι πλέον ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, το συμβούλιο των ιδιοκτητών της λίγκας θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία στις 24-25 Μαρτίου, ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης ομάδων στο Λας Βέγκας και στο Σιάτλ, με στόχο να ενταχθούν στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2028-29.
Η συζήτηση για την επέκταση του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο διαρκεί εδώ και αρκετό καιρό και φαίνεται πως εισέρχεται στην τελική ευθεία. Σκοπός της συγκεκριμένης ψηφοφορίας είναι να διερευνηθεί επίσημα η προοπτική εισόδου δύο νέων ομάδων. Στελέχη της λίγκας εκτιμούν ότι οι προσφορές για κάθε νέα ομάδα θα κυμανθούν μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων!
Σε αυτή την περίπτωση, το Σιάτλ θα αποκτήσει εκ νέου ομάδα μετά το 2008, όταν οι ΣούπερΣόνικς μετεξελίχθηκαν σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
