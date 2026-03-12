Οι Νάγκετς... διέσυραν τους Ρόκετς μέσα στο Ντένβερ με τελικό σκορ 129-93, επιστρέφοντας στις νίκες έπειτα δύο σερί ήττες.

Η ομάδα από το Ντένβερ που προερχόταν από δύο σερί ήττες από Νικς και Θάντερ, μπόρεσε να... ξεσπάσει και να κερδίσει με ευκολία τους Ρόκετς με 36 πόντους διαφορά!

Από το πρώτο λεπτό της αναμέτρηση επέβαλλαν την κυριαρχία τους και έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράροντας 40 και 36 πόντους στις δύο τελευταίες περιόδους, μπόρεσαν να πανηγυρίσουν την 40η νίκη τους. Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Τζαμάλ Μάρει ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τόμσον με 16π.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-20, 53-47, 93-69, 129-93

Κινγκς - Χόρνετς: 109-117

Μεγάλο... διπλό πανηγύρισαν οι Χόρνετς στην έδρα των Κινγκς με 109-117. Η ομάδα από τη Σάρλοτ, πραγματοποιώντας ένα διαφορετικό ημίχρονο από το πρώτο κατάφερε να πανηγυρίσει την 34η νίκη της στο πρωτάθλημα και να μπει ξανά σε... τροχιά play-in.

Για τους φιλοξενούμενους πολυτιμότερος ήταν ο Λαμέλο Μπολ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα, φοβερό ματς έκανε ο Ντε Ρόζαν με 39 πόντους!

Τα δωδεκάλεπτα: 34-30, 62-59, 85-90, 109-117

Κλίπερς - Τίμπεργουλβς: 153-128

Τεράστια νίκη για τους Κλίπερς που επικράτησαν με 153-128 των Τίμπεργουλβς με τον Καουάι Λέοναρντ να τελειώνει την αναμέτρηση με 45 πόντους.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, σκοράροντας 74 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και 79 στο δεύτερο, μπόρεσε να φτάσει εύκολα προς την 33η νίκη της στο πρωτάθλημα, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 45 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 36 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-27, 74-65, 89-98, 153-128