Το βράδυ της 10ης Μαρτίου ο Μπαμ Αντεμπάγιο έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του NBA, καθώς έγινε ο δεύτερος παίκτης που έχει βάλει τους περισσότερους πόντους σε αγώνα.

Άφησε πίσω του τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος είχε βάλει 81 και με τους 83 που πέτυχε κόντρα στους Γουίζαρντς, τοποθετήθηκε στη 2η θέση πίσω από τον ΟυίλτΤσάμπερλεϊν που κρατάει το απόλυτο ρεκόρ των 100 πόντων.

Επίσης πλέον είναι ο εν ενεργεία παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη που έχει τους περισσότερους πόντους.

Το αντίστοιχο ρεκόρ στο WNBA τυχαίνει να το έχει η Άτζα Γουίλσον η οποία είναι η κοπέλα του Αντεμπάγιο.

Μετά την ιστορική βραδιά του Αμερικανού, έγιναν οι μοναδικοί εν ενεργεία παίκτες σε NBA και WNBA αντίστοιχα που κρατάνε το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε έναν αγώνα.

Η Γουίλσον κατέχει το ρεκόρ των 53 πόντων που είχε σημειώσει το 2023. Η ίδια παρακολούθησε από κοντά τη βραδιά καριέρας του συντρόφου της.

Στη συνέχεια βρέθηκε μαζί του στη συνέντευξη τύπου και τον αποθέωσε, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο που επέλεξε να έχει δίπλα της.

«Βλέπω τις αμέτρητες ώρες που βάζει. Βλέπω τις πρωινές προπονήσεις, την ανάκριση, την αμφισβήτηση. Αυτό ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, προφανώς, αλλά ταξίδι για τον Μπαμ. Βλέποντάς το από πρώτο χέρι, τα υψηλά και τα χαμηλά του, ήταν τόσο διασκεδαστικό».

«Ξέρω ότι λέει ότι είμαι η έμπνευσή του, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ιδέα πόσο πολύ με εμπνέει να συνεχίσω να είμαι το άτομο που είμαι, αλλά να εμφανιστώ γι 'αυτόν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου. Πάντα να είσαι παρών και να εμφανίζεσαι για αυτόν».

Πλέον το σπίτι τους έχει δύο κατόχους ρεκόρ και όχι μία.