LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής 1/3 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/3 με 11 αναμετρήσεις και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Το πρόγραμμα
Κυριακή 1/3
- 20:00 Νικς-Σπερς
- 22:30 Νετς-Καβαλίερς
- 22:30 Μπουλς-Μπακς
- 22:30 Νάγκετς-Τίμπεργουλβς
Δευτέρας 2/3
- 00:00 Πέισερς-Γκρίζλις
- 01:00 Χοκς-Μπλέιζερς
- 01:00 Μάτζικ-Πίστονς
- 03:00 Σέλτικς-Σίξερς
- 03:00 Μάβερικς-Θάντερ
- 04:00 Κλίπερς-Πέλικανς
- 04:30 Λέικερς-Κινγκς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.