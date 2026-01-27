Ο Λούκα Ντόντσιτς ναι μεν ξετρελάθηκε με το τρομερό κάρφωμα του Τζάκσον Χέις, αλλά έσπευσε να υπενθυμίσει ότι το είχε κάνει όταν ήταν 13 ετών!

Αν μη τι άλλο το κάρφωμα που έκλεψε το ενδιαφέρον της βραδιάς ήταν αυτό του Τζάκσον Χέις, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Σικάγο Μπουλς. Ο πρώτος που ενθουσιάστηκε ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς. Γιατι πολύ απλά ο Λούκα Ντόντσιτς... ήξερε.

Την ώρα λοιπόν που στα αποδυτήρια των Λέικερς ο Τζέικ ΛαΡάβια έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι και κλήθηκε να σχολιάσει το κάρφωμα, είπε ότι ο μοναδικός παίκτης στο NBA που θα μπορούσε να το κάνει είναι ο Όμπι Τόπιν των Ιντιάνα Πέισερς.

Και κάπου εκεί «πετάχτηκε» ο Ντόντσιτς που καθόταν δίπλα να πει: «Το έκανα όταν ήμουν 13 ετών. Έχω και βίντεο» ακούστηκε να λέει ο Σλοβένος σούπερ σταρ.

Η απόδειξη; Στο βίντεο που ακολουθεί και για το οποίο αναφερόταν ο Λούκα