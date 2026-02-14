Η Team Vince κατέκτησε το τουρνουά Rising Stars, επικρατώντας στον τελικό της ομάδας του Καρμέλο Άντονι και εξασφάλισε συμμετοχή στο κυρίως All-Star Game του Λος Άντζελες, με τον Βι Τζέι Έτζκομπ να αναδεικνύεται MVP.

Η αυλαία του All-Star τριημέρου στο NBA άνοιξε με το Rising Stars, εκεί όπου η ομάδα του Βινς Κάρτερ αναδείχθηκε νικήτρια και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής στο Λος Άντζελες.

Στον πρώτο ημιτελικό, η ομάδα του Καρμέλο Άντονι ξεπέρασε το εμπόδιο της ομάδας του Όστιν Ρίβερς με 40-34, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Στεφόν Καστλ, που μέτρησε 6 πόντους και 5 ασίστ, καθοδηγώντας την team Melo προς τον τελικό.

Στο άλλο ζευγάρι, η ομάδα του Βινς Κάρτερ επικράτησε της team T-Mac του Τρέισι ΜακΓκρέιντι, με τον Βι Τζέι Έτζκομπ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 17 πόντους και βάζοντας τη σφραγίδα του στην πρόκριση.

Στον τελικό, οι ομάδες των Καρμέλο και Κάρτερ κοντραρίστηκαν σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την team Vince να παίρνει τη νίκη με 25-24 και μαζί το τρόπαιο των ανερχόμενων αστέρων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κάρτερ συμπλήρωσε το παζλ της Κυριακής, συμμετέχοντας ως τρίτη ομάδα στο All-Star Game, δίπλα στην Team USA και την Team World. Τον τίτλο του MVP κατέκτησε ο Βι Τζέι Έτζκομπ, ο οποίος στην rookie χρονιά του έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.