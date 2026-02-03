Οι Χιούστον Ρόκετς παρατάχθηκαν στην Ιντιάνα χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ (διάστρεμμα), αλλά κατάφεραν να επικρατήσουν με 118-114, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 31-17 και διατηρώντας την τέταρτη θέση στη Δύση.
Ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε τη διαφορά για τις «Ρουκέτες», σημειώνοντας 39 πόντους με 13/25 σουτ εντός πεδιάς και 13/18 βολές, ισοφαρίζοντας το φετινό του ρεκόρ στο σκοράρισμα. Ο Τζαμπάρι Σμιθ πρόσθεσε 19 πόντους, με το Χιούστον να φτάνει τις τρεις συνεχόμενες νίκες και τις πέντε στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις.
Από την άλλη πλευρά, ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 27 πόντους για τους Πέισερς, αλλά οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές. Η Ιντιάνα υποχώρησε στο 13-37, έχοντας το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολή.
Τα δωδεκάλεπτα: 28-24, 56-63, 87-87, 114-118.
