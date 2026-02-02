Οι Νικς επικράτησαν με 112-100 των Λέικερς ανατρέποντας τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο.

Μεγάλη νίκη για τους Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης κατάφερε να επικρατήσει με 112-100 των Λέικερς και έτσι να πάει στο 31-18, ενώ στον αντίποδα οι λιμνάνθρωποι έπεσαν στο 29-19.

Ο Ανουνόμπι τελείωσε με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές, ενώ 23 είχε ο Σάμετ και 20 ο Χαρτ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Ντόντσιτς μέτρησε 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ασίστ.