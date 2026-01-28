Τζαζ-Κλίπερς 103-115: Ο Λέοναρντ έφτασε τα 25 σερί ματς με 20+ πόντους

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Καουάι Λέοναρντ οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Λος Άντζελες Κλίπερς (22-24), που επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ (15-32) με 115-103, φτάνοντας τις εννιά νίκες σε 10 αγώνες!

Οι Κλίπερς βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσαν εκ νέου κόντρα στους Τζαζ, επικρατώντας με 115-103. Ήταν η ένατη νίκη στους τελευταίους 10 αγώνες για τους Καλιφορνέζους, που έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ μετά τα Χριστούγεννα!

Από την πλευρά του, ο Καουάι Λέοναρντ πέτυχε 21 πόντους, φτάνοντας έτσι τα 25 σερί ματς με 20+ πόντους στο ενεργητικό του. Από κει και πέρα, ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Κρις Νταν πρόσθεσε 14 πόντους και πέντε κλεψίματα.

Ήταν η 16η νίκη των Κλίπερς στους τελευταίους 19 αγώνες τους, μολονότι είχαν ξεκινήσει τη regular season με ρεκόρ 3-17!

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Τα δωδεκάλεπτα: 29-18, 54-53, 74-89, 103-115.

@Photo credits: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     