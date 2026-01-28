Ο Καουάι Λέοναρντ οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Λος Άντζελες Κλίπερς (22-24), που επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ (15-32) με 115-103, φτάνοντας τις εννιά νίκες σε 10 αγώνες!

Οι Κλίπερς βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσαν εκ νέου κόντρα στους Τζαζ, επικρατώντας με 115-103. Ήταν η ένατη νίκη στους τελευταίους 10 αγώνες για τους Καλιφορνέζους, που έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ μετά τα Χριστούγεννα!

Από την πλευρά του, ο Καουάι Λέοναρντ πέτυχε 21 πόντους, φτάνοντας έτσι τα 25 σερί ματς με 20+ πόντους στο ενεργητικό του. Από κει και πέρα, ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Κρις Νταν πρόσθεσε 14 πόντους και πέντε κλεψίματα.

Ήταν η 16η νίκη των Κλίπερς στους τελευταίους 19 αγώνες τους, μολονότι είχαν ξεκινήσει τη regular season με ρεκόρ 3-17!

Τα δωδεκάλεπτα: 29-18, 54-53, 74-89, 103-115.

