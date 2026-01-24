Χόρνετς - Γουίζαρντς 119-115: Επιβίωσε η Σάρλοτ με σούπερ Μπολ
Στις 18 νίκες (όσες και οι Μιλγουόκι Μπακς) ανέβηκαν οι Σάρλοτ Χόρνετς, οι οποίοι επικράτησαν των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς με 119-115 στο ματς που άνοιξε την αυλαία για το σημερινό πρόγραμμα του NBA.
Μετά από μια μοιρασμένη πρώτη περίοδο (35-34), η Σάρλοτ πάτησε γκάζι και έχτισε μια διαφορά 8 πόντων, 66-58, με τους Γουίζαρντς να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.
Στο δεύτερο μισό, οι γηπεδούχοι κράτησαν τον έλεγχο, φτάνοντας να προηγούνται ακόμα και με +18, δείχνοντας ότι θα «καθάριζαν» εύκολα το παιχνίδι. Οι Γουίζαρντς όμως αντέδρασαν δυναμικά και μείωσαν στους 5, 105-100. Στο φινάλε, η Σάρλοτ διατήρησε την ψυχραιμία της, βρήκε σκορ σε κρίσημα σημεία και επικράτησε με 119-115.
Οι ΛαΜέλο Μπολ (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Μπράντον Μίλερ (21 πόντους, 10 ριμπάουντ) αλλά και ο Μούσα Ντιαμπατέ (11 πόντους, 14 ριμπάουντ) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τους νικητές Χόρνετς.
Από πλευράς Γουίζαρντς, ο Τρε Τζόνσον είχε 26 πόντους και ο Άλεξ Σαρ 24 αντίστοιχα, όμως δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του.
Τα δωδεκάλεπτα: 35-34, 66-58, 93-81, 119-115
