Ο Μπρίτζες μπήκε βασικός, έπαιξε 23'' στο Νικς-Χόρνετς και δεν ξανάπαιξε ποτέ: Ο λόγος για την απόφαση του προπονητή του

Ο Μάικαλ Μπρίτζες αγωνίστηκε μόλις 23 δευτερόλεπτα στον πρόσφατο αγώνα των Νικς με τους Χόρνετς, ώστε να μην σπάσει ένα σερί 638 αγώνων.

Οι Νιού Γιορκ Νικς υποδέχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στο «Madison Square Garden» τους Σάρλοτ Χόρνετς και ηττήθηκαν με 96-110, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του NBA, σε έναν αγώνα διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον σύλλογο από τη Νέα Υόρκη να κατεβαίνει στο παρκέ με τα... «δεύτερα».

Αυτό που έκανε εντύπωση όμως είναι πως ο προπονητής της ομάδας, Μάικ Μπράουν επέλεξε να χρησιμοποιήσει στην αρχική πεντάδα τον Μάικαλ Μπρίτζες, o οποίος αγωνίστηκε για μόλις 23 δευτερόλεπτα προτού περάσει αλλαγή.

Ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικάνος τεχνικός προέβει σε αυτή τη κίνηση ήταν πολύ συγκεκριμένος. Αναλυτικότερα, ο Μπρίτζες κατέχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σερί συνεχόμενων αγώνων στο πρωτάθλημα, καθώς μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, δεν είχε χάσει ούτε ένα παιχνίδι σε ολόκληρη την καριέρα του στο NBA.

Ως ένας από τους βασικούς παίκτες των Νικς και χωρίς να διακυβεύεται τίποτα, ο Μπράουν ήθελε μεν να τον ξεκουράσει, αλλά αυτό θα είχε διακόψει το σερί του, οπότε προχώρησε σε ένα... σχέδιο που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν.

Έτσι λοιπόν, ο 30χρόνος φόργουορντ ξεκίνησε βασικός εναντίον των Χόρνετς και μετά από μόλις 23 δευτερόλεπτα έκανε ένα φάουλ που σταμάτησε το παιχνίδι. Πήγε στον πάγκο, κάθισε δίπλα στους Τζάλεν Μπράνσον και Καρλ-Άντονι Τάουνς, οι οποίοι αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν λεπτό και δεν επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο το σερί των 638 συμμετοχών στο NBA παρέμεινε άθικτο.