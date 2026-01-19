Οι Μπακς έχασαν διαφορά 23 πόντων και τελικά επικράτησαν δύσκολα των Χοκς με 110-112, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής.

Οι Μπακς είδαν τους Χοκς να ανατρέπουν το εις βάρος τους -23 στα μέσα της τρίτης περιόδου (51-74) ωστόσο επικράτησαν με 110-112 στο εναρκτήριο ματς της Martin Luther King Day 2026.

Τα «Γεράκια» είχαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση, ωστόσο ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ αστόχησε σε δύσκολη προσπάθεια μπροστά στον Κάιλ Κούζμα. Έτσι, τα «Ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-24, πλησιάζοντας τους δέκατους Χοκς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 20-25.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται με περιορισμό χρόνου συμμετοχής (minutes restriction), ολοκλήρωσε τον αγώνα ως πρώτος σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς, σημειώνοντας 21 πόντους με 7/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 7/12 βολές. Παράλληλα, είχε 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Χοκς-Μπακς: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στην πρώτη περίοδο, όπου το δίδυμο των Κόλινς (7π.) και Αντετοκούνμπο (6π.) ηγήθηκε επιθετικά των Μπακς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 19-20 σουτάροντας 6/11 δίποντα σε αυτό το διάστημα, ενώ οι Χοκς στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ντάνιελς (8π., 5ριμπ.) και Τζόνσον (7π.), έχοντας συνολικά 0/13 τρίποντα.

Στη συνέχεια, το Μιλγουόκι άρχισε να χτίζει διαφορά, με τον Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει τη φάση με κάρφωμα για το +20 (25-45). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 38-54 υπέρ των «Ελαφιών», που μοίρασαν 12 ασίστ για έξι λάθη, με τους Γκριν και Πόρτις να μπαίνουν στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Από την άλλη πλευρά, οι Χοκς μέτρησαν 21 σερί άστοχα τρίποντα, πριν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σπάσει το… ρόδι στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου!

Οι Μπακς συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με τον Έι Τζέι Γκριν να ευστοχεί σε τρίποντο για το +23, κάνοντας το 51-74 στα μισά της τρίτης περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, οι Χοκς έβγαλαν αντίδραση και βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, μειώνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα. Ο Αλεξάντερ-Γουόκερ, με 3/3 βολές, μείωσε σε 72-80 στο 36ο λεπτό, κρατώντας όρθιους τους γηπεδούχους απέναντι στα «Ελάφια», που ήδη είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ακολούθως, ο ΜακΚόλουμ έδωσε το προβάδισμα στους Χοκς, διαμορφώνοντας το 102-101 με 2/2 βολές στο 1:38 πριν από το φινάλε! Το τρίποντο του Πόρτις έκανε το 105-107, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε ένα δύσκολο layup στα 36.1 δευτερόλεπτα, γράφοντας το 105-109 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο ΜακΚόλουμ δεν κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση αφού αστόχησε μπροστά στον Κούζμα και οι Μπακς επικράτησαν με 110-112, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 18-24, ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 20-25.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-20, 38-54, 72-80, 110-112.

Milwaukee Bucks # Player MIN PTS FG 3PT FT REB AST TO STL BLK OREB DREB PF +/- 34 Giannis Antetokounmpo 30 21 7-12 0-1 7-12 17 6 3 1 1 3 14 3 -8 18 Kyle Kuzma 31 10 3-9 1-4 3-4 1 1 1 0 1 0 1 2 -16 3 Myles Turner 28 14 5-10 4-6 0-0 8 1 2 0 0 0 8 2 -7 20 AJ Green 42 18 6-12 6-12 0-0 3 1 2 0 0 0 3 2 +14 13 Ryan Rollins 29 14 6-12 1-4 1-2 3 3 2 2 1 0 3 5 -5 9 Bobby Portis 24 19 8-15 3-7 0-0 3 1 0 0 0 0 3 2 +6 35 Pete Nance 15 5 2-3 1-1 0-0 4 2 0 2 1 1 3 1 +13 11 Gary Harris 15 2 0-1 0-1 2-2 2 2 0 2 0 0 2 0 +10 7 Kevin Porter Jr. 28 9 2-5 0-0 5-5 6 7 3 1 1 0 6 3 +3 Thanasis Antetokounmpo, Jericho Sims, Amir Coffey, Gary Trent Jr., Andre Jackson Jr., Cole Anthony — DNP (Coach’s Decision) TOTAL 112 112 39-79 16-36 18-25 47 24 13 8 5 4 43 20