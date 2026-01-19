Το BBC αναφέρει πως οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ δεν σκοπεύουν να φτιάξουν ομάδες για το ΝΒΑ Εurope.

Το NBA φαίνεται να βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Παρί Σεν Ζερμέν ως μελλοντική ομάδα για τη νέα ευρωπαϊκή του λίγκα, όπως αναφέρει η Εquipe, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-2028.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αυτό κατά τη διάρκεια συζήτησης με ΜΜΕ στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν για το παιχνίδι μεταξύ των Ορλάντο Μάτζικ και Μέμφις Γκρίζλις στο πλαίσιο των NBA Games.

Φυσικά στο.. κάδρο για το ΝΒΑ Εurope είναι κι άλλες μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Πάντως φαίνεται πως οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ δεν θα είναι μέσα στη νέα διοργάνωση.

Σύμφωνα με το BBC, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίρι δεν σκοπεύουν να φτιάξουν τμήμα μπάσκετ και να βρεθούν στο NBA Europe.