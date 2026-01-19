ΝΒΑ Εurope: Δεν μπαίνουν Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Το NBA φαίνεται να βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Παρί Σεν Ζερμέν ως μελλοντική ομάδα για τη νέα ευρωπαϊκή του λίγκα, όπως αναφέρει η Εquipe, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-2028.
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αυτό κατά τη διάρκεια συζήτησης με ΜΜΕ στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν για το παιχνίδι μεταξύ των Ορλάντο Μάτζικ και Μέμφις Γκρίζλις στο πλαίσιο των NBA Games.
Φυσικά στο.. κάδρο για το ΝΒΑ Εurope είναι κι άλλες μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Πάντως φαίνεται πως οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ δεν θα είναι μέσα στη νέα διοργάνωση.
Σύμφωνα με το BBC, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίρι δεν σκοπεύουν να φτιάξουν τμήμα μπάσκετ και να βρεθούν στο NBA Europe.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης - Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός - Καρδίτσα και η Premier League
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Άρης και οι αναμετρήσεις της Premier League