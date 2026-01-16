Oι Θάντερ έστησαν πάρτι κόντρα στους Ρόκετς και νίκησαν με 111-91.

Το μεγάλο ματς ανάμεσα στις ομάδες της Δύσης ήταν εύκολη δουλειά για τους Θάντερ τελικά. Η Οκλαχόμα που πετάει και φέτος επικράτησε εύκολα με 111-91 μέσα στο Χιούστον και πήγε στο 35-7 για να ρίξει στο 23-15 τους ηττημένους.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 20 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν μέτρησε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Ντουράντ είχε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Καλό ματς ο Αλπερέν Σενγκούν με 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ το πάλεψε και ο Τζαμπάρι Σμιθ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ακόμα και έτσι όμως οι Θάντερ δεν πιανόντουσαν με τίποτα.