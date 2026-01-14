Ο Άντονι Ντέιβις γλίτωσε το χειρουργείο και οι Μάβερικς θα προσπαθήσουν να τον ανταλλάξουν.

Εκεί που έδειχνε πως ο Άντονι Ντέιβις θα χάσει πολλούς μήνες λόγω τραυματισμού, είχαμε ανατροπή των δεδομένων. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και μετά από μια δεύτερη γνώμη από ειδικό, ο Unibrow θα αποφύγει την επέμβαση και η κατάσταση του θα επανεξεταστεί σε έξι εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως το Ντάλας θα προσπαθήσει ξανά να βρει ομάδα για να τον ανταλλάξει πριν την trade deadline. Ένας χαρισματικός ψηλός που όμως έχει σταθεί άτυχος όλα αυτά τα χρόνια με τους τραυματισμούς.

Φέτος έχει παίξει μόλις σε 20 ματς με τη φανέλα των Μάβερικς και μετρά 20.4 πόντους και 11.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Το όνομα του έχει εμπλακεί και στο ρεπορτάζ των Χοκς τις τελευταίες μέρες, ωστόσο δείχνει να εξασθενεί το ενδιαφέρον.