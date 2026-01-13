Λάμψη Κούπερ Φλαγκ στο Ντάλας, Χάρντεν και Λέοναρντ 67 πόντους στο Λος Άντζελες!

Ο Κούπερ Φλαγκ ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη επί των Νετς, ενώ το δίδυμο Χάρντεν και Λέοναρντ σημείωσε τους 67 από τους 117 πόντους των Κλίπερς κόντρα στους Χόρνετς.

Μάβερικς - Νετς 113-105

Ο rookie Κούπερ Φλαγκ συγκέντρωσε τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του καθώς ήταν εκείνος που οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς στην 11η εντός έδρας νίκη τους και την 15η συνολικά στο φετινό ΝΒΑ (15-25). Στα 35 λεπτά που έμεινε στο παρκέ είχε 27 πόντους με 8/14 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Ο Νάτζι Μάρσαλ πρόσθεσε άλλους 22 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον βρήκε το χέρι του και μέτρησε 18 πόντους με 6/9 τρίποντα. Στον αντίποδα αυτή ήταν η 26η ήττα των Νετς (11-26 ρεκόρ) οι οποίοι στηρίχθηκαν στον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 28 πόντους, 6/10 τρίποντα και 9 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-23, 56-45, 84-77, 113-105

Κλίπερς - Χόρνετς 117-109

Οι Καουάι Λέοναρντ και Τζέιμς Χάρντεν πέτυχαν περισσότερους από τους μισούς πόντους των Κλίπερς, με την ομάδα το Λος Άντζελες να κερδίζει τους Σάρλοτ Χόρνετς εντός έδρας με 117-109. Συγκεκριμένα ο «Klaw» είχε 35 πόντους με 11/19 εντός παιδιάς (6/10 δίποντα, 5/9 τρίποντα), 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο «μούσιας» άλλους 32 πόντους με 11/28 εντός παιδιάς (8/17 δίποντα, 3/11 τρίποντα), 7/8 βολές, 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Για λογαριασμό των Χόρνετς, ο Λαμέλο Μπολ μέτρησε 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-26, 45-43, 86-84, 117-109.