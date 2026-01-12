Οι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 124-112 των Χιτ.

Την ποιότητα τους έδειξαν οι Θάντερ και επικράτησαν με 124-112 των Χιτ για να ανέβουν στο 32-7 που είναι το κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ. Το Μαϊάμι έπεσε στο 20-19.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ έκανε για άλλη μια φορά εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ 16 πόντους με 10 ριμπάουντ είχε ο Χόλμγκρεν.

Από την άλλη πλευρά ο Ουίγκινς είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ντέιβιον Μίτσελ είχε 13 πόντους αλλά και 10 ασίστ.