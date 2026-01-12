Θάντερ - Χιτ 124-112: Η Οκλαχόμα... πετάει (vid)
Την ποιότητα τους έδειξαν οι Θάντερ και επικράτησαν με 124-112 των Χιτ για να ανέβουν στο 32-7 που είναι το κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ. Το Μαϊάμι έπεσε στο 20-19.
Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ έκανε για άλλη μια φορά εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ 16 πόντους με 10 ριμπάουντ είχε ο Χόλμγκρεν.
Από την άλλη πλευρά ο Ουίγκινς είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ντέιβιον Μίτσελ είχε 13 πόντους αλλά και 10 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.