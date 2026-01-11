Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τη νίκη απέναντι στους Τίμπεργουλβς με 146-134, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, που επιβλήθηκαν εντός έδρας των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 146-134.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Κλίβελαντ βελτίωσε το ρεκόρ του σε 22-18, ενώ η Μινεσότα υποχώρησε στο 25-14.

Οι Τίμπεργουλβς πατούσαν καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, όπως δείχνει και το 63-65 του 24', όμως στο δεύτερο οι Καβαλίερς, έχοντας μπροστάρη τον Ντόνοβαν Μίτσελ, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίος για τους Καβαλίερς ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε κάτι παραπάνω από 31 λεπτά συμμετοχής, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Τζάρεντ Άλεν, που μέτρησε 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ.

Από πλευράς Τίμπεργουλβς, ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 25 πόντους με 4 ριμπάουντ, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-33, 63-65, 99-91, 146-135