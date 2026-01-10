Άλωσαν το Ορλάντο οι Σίξερς, εύκολα οι Κλίπερς τους Νετς (vids)
- Εύκολα οι Πέλικανς κόντρα στους Γουίζαρντς δίχως Γιανγκ
- Διπλό των Σίξερς στο Ορλάντο
- Συνεχίζουν με νίκη οι Γουόριορς
Οι Κλίπερς δεν είχαν θέμα να νικήσουν πολύ ανετα τους Νετς με 121-105, δείχνοντας χαρακτήρα σε κρίσιμα σημεία του ματς. O Tζέιμς Χάρντεν είχε 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και συνεχίζει εντυπωσιακά, ενώ ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ για τους Νετς είχε 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Εύκολα οι Πέλικανς κόντρα στους Γουίζαρντς δίχως Γιανγκ
Ο Γιανγκ δεν αγωνίστηκε στην ήττα των Γουίζαρντς από τους Πέλικανς με 128-107. Δύο από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας. Για τους νικητές ο Μέρφι είχε 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στον αντίποδα πρώτοι σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Τζορτζ και ο Βούκσεβιτς με 15 πόντους.
Διπλό των Σίξερς στο Ορλάντο
Στο 21-15 ανέβηκαν οι Σίξερς που επικράτησαν με 103-91 στην έδρα των Μάτζικ. Στο 21-18 έπεσαν οι ηττημένοι. Ο Εμπίντ θυμηθηκε τα παλία και μέτρησε 22 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μάξεϊ τελείωσε με 29 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Μπέιν είχε 23 πόντους και 21 πρόσθεσε ο Μπλακ.
Συνεχίζουν με νίκη οι Γουόριορς
Οι Γουόριορς επικράτησαν των Κινγκς με 137-103 και έτσι πήγαν στο 20-18. Εξαιρετικός ήταν ο Κάρι για άλλο ένα ματς που είχε 27 πόντους και 10 ασίστ. Για τους ηττημένους ο ΝτεΡόζαν τελείωσε με 24 πόντους αλλά η εμφάνιση του δεν ήταν αρκετή για να γλιτώσει την ομάδα του που παραπαίει φέτος.
