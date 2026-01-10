Άλωσαν το Ορλάντο οι Σίξερς, εύκολα οι Κλίπερς τους Νετς (vids)

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Κλίπερς, οι Σίξερς και οι Πέλικανς.

Οι Κλίπερς δεν είχαν θέμα να νικήσουν πολύ ανετα τους Νετς με 121-105, δείχνοντας χαρακτήρα σε κρίσιμα σημεία του ματς. O Tζέιμς Χάρντεν είχε 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και συνεχίζει εντυπωσιακά, ενώ ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ για τους Νετς είχε 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Εύκολα οι Πέλικανς κόντρα στους Γουίζαρντς δίχως Γιανγκ

Ο Γιανγκ δεν αγωνίστηκε στην ήττα των Γουίζαρντς από τους Πέλικανς με 128-107. Δύο από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας. Για τους νικητές ο Μέρφι είχε 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στον αντίποδα πρώτοι σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Τζορτζ και ο Βούκσεβιτς με 15 πόντους.

Διπλό των Σίξερς στο Ορλάντο

Στο 21-15 ανέβηκαν οι Σίξερς που επικράτησαν με 103-91 στην έδρα των Μάτζικ. Στο 21-18 έπεσαν οι ηττημένοι. Ο Εμπίντ θυμηθηκε τα παλία και μέτρησε 22 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μάξεϊ τελείωσε με 29 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Μπέιν είχε 23 πόντους και 21 πρόσθεσε ο Μπλακ.

Συνεχίζουν με νίκη οι Γουόριορς

Οι Γουόριορς επικράτησαν των Κινγκς με 137-103 και έτσι πήγαν στο 20-18. Εξαιρετικός ήταν ο Κάρι για άλλο ένα ματς που είχε 27 πόντους και 10 ασίστ. Για τους ηττημένους ο ΝτεΡόζαν τελείωσε με 24 πόντους αλλά η εμφάνιση του δεν ήταν αρκετή για να γλιτώσει την ομάδα του που παραπαίει φέτος.