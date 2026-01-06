Έξαλλος ο Στιβ Κερ με τους διαιτητές, τον κρατούσαν τρεις!

Ο Στιβ Κερ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Κλίπερς και ήταν έξαλλος με τους διαιτητές, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Ο Καουάι Λέοναρντ ηγήθηκε των Κλίπερς στη νίκη επί των Γουόριορς με 103-102, κάνοντας double-double με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους Καλιφορνέζους, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε από την αποβολή του Στιβ Κερ.

Ο Κερ αποβλήθηκε στα 7:57 για το φινάλε του αγώνα, αφού εκνευρίστηκε όταν ο Τζον Κόλινς των Κλίπερς δεν χρεώθηκε με goaltending. Ο προπονητής των Γουόριορς διαμαρτυρήθηκε έντονα και στράφηκε προς τους διαιτητές, με τους συνεργάτες του να τον συγκρατούν πριν τελικά αποβληθεί.

Στο ίδιο ματς, ο Στεφ Κάρι πέτυχε 27 πόντους με 4/15 τρίποντα και 9/23 σουτ εντός πεδιάς ωστόσο πέρασε στον πάγκο με έξι φάουλ στα 42" για το φινάλε, για πρώτη φοπρά μετά τις 17 Δεκεμβρίου 2021, στον εκτός έδρας αγώνα με τους Σέλτικς. Έτσι οι «Πολεμιστές» έπεσαν στο 19-18 στην κατάταξη.