Ο Καουάι Λέοναρντ «κλείδωσε» τη νίκη των Κλίπερς (13-22) επί των Γουόριορς (19-18) με 103-102, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε από την αποβολή του Στιβ Κερ.

Ο Καουάι Λέοναρντ ηγήθηκε των Κλίπερς στη νίκη επί των Γουόριορς με 103-102, κάνοντας double-double με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους Καλιφορνέζους που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-22, ρίχνοντας τους «Πολεμιστές» στο 19-18.

Ο Στιβ Κερ αποβλήθηκε στα 7:57 για το φινάλε του αγώνα, αφού εκνευρίστηκε όταν ο Τζον Κόλινς των Κλίπερς δεν χρεώθηκε με goaltending. Ο Κερ διαμαρτυρήθηκε έντονα και κυνήγησε τους διαιτητές, με τους συνεργάτες του να τον συγκρατούν πριν τελικά αποβληθεί.

Όσον αφορά τον Στεφ Κάρι, ο σταρ των Γουόριορς πέτυχε 27 πόντους με 4/15 τρίποντα και 9/23 σουτ εντός πεδιάς ωστόσο πέρασε στον πάγκο με έξι φάουλ στα 42" για το φινάλε, για πρώτη φοπρά μετά τις 17 Δεκεμβρίου 2021, στον εκτός έδρας αγώνα με τους Σέλτικς.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-19, 55-51, 76-64, 103-102.

