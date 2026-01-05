Oι Χιτ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 125-106 των Πέλικανς.

Ανεβαίνουν κι άλλοι Χιτ. Το Μαϊάμι επικράτησε εύκολα με 125-106 των Πέλικανς. To Mαιάμι δείχνει φέτος καλά στοιχεία και θέλει να παίξει ρόλο στην ανατολική περιφέρεια.

O Nόρμαν Πάουελ είχε 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο Γιόβιτς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και έδωσε σημαντικές βοήθειες στην ομάδα του.

Από την άλλη ο Τρέι Μέρφι είχε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Στους 21 σταμάτησε ο Φίαρς σε ένα ματς που οι πελεκάνοι δεν μπόρεσαν ποτέ να φανούν ανταγωνιστικοί, όπως γίνεται σε πολλές αναμετρήσεις μέσα στη σεζόν.