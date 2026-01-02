O Kινέζος rookie των Μπλέιζερς, Γιανγκ Γιάνσεν έχει μεταφραστή στον πάγκο της ομάδας του για να τον βοηθάει.

Ελάχιστοι τον περίμεναν για τόσο ψηλά στο draft. Κι όμως ο Κινέζος γίγαντας, ο Γιανγκ Χάνσεν επιλέχθηκε στο Νο.16 από τους Γκρίζλις και αμέσως πήγε στους Μπλέιζερς.

Άγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε υπολογίσιμη δύναμη στο μέλλον αν δουλευτεί σωστά από το Πόρτλαντ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 17 ματς και μετρά 2.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ. Δύσκολη η πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ.

Πάντως ο Χάνσεν έχει τον δικό του μεταφραστή στον πάγκο των Μπλέιζερς για να τον βοηθά να επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του γιατί δυσκολεύεται με τα αγγλικά του.

