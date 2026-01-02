Μπλέιζερς: Ο Κινέζος rookie έχει μεταφραστή στον πάγκο για να επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του
Ελάχιστοι τον περίμεναν για τόσο ψηλά στο draft. Κι όμως ο Κινέζος γίγαντας, ο Γιανγκ Χάνσεν επιλέχθηκε στο Νο.16 από τους Γκρίζλις και αμέσως πήγε στους Μπλέιζερς.
Άγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε υπολογίσιμη δύναμη στο μέλλον αν δουλευτεί σωστά από το Πόρτλαντ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 17 ματς και μετρά 2.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ. Δύσκολη η πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ.
Πάντως ο Χάνσεν έχει τον δικό του μεταφραστή στον πάγκο των Μπλέιζερς για να τον βοηθά να επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του γιατί δυσκολεύεται με τα αγγλικά του.
Δείτε το video
Yang Hansen’s translator helping him communicate with Deni Avdija on the bench 🙌 pic.twitter.com/mhuOfCuo2O— Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2026
