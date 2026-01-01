Μπακς - Γουίζαρντς: Το σουτ του ΜακΚόλουμ που... ξέρανε τα «Ελάφια» στο 1''
Για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν, οι Γουίζαρντς βρήκαν τρόπο να «λυγίσουν» τους Μπακς. Αυτήν τη φορά το πέτυχαν στο Μιλγουόκι, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να βάζει το κρίσιμο σουτ, που ήταν και τελειωτικό χτύπημα για τα «Ελάφια». Σε μία φάση που ξεκινάει λίγο νωρίτερα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να τελειώσει μία κατοχή με το σκορ στο 113-112, αλλά ο Άλεξ Σαρ καταφέρνει να τον μπλοκάρει. Κάτι που δίνει την ευκαιρία στους Γουίζαρντς για ένα γρήγορο σουτ. Ο ΜακΚόλουμ φάνηκε πως θα έπαιρνε την ευθύνη και έτρεξε το παρκέ, φτάνοντας να εκτελεί ένα mid range από τη γωνία.
Το σουτ βρήκε στόχο και στο ρολόι έμεινε 1''. Σε αυτό το διάστημα οι Μπακς έπρεπε να βρουν ένα buzzer beater, αφού βρέθηκαν πίσω με 113-114. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Γιάννη, αλλά το σουτ ήταν βιαστικό ένεκα του χρόνου και βρήκε σίδερο, με τους Γουίζαρντς να περνούν από το Μιλγουόκι.
Τα τελευταία δευτερόλεπτα στο Μπακς - Γουίζαρντς
