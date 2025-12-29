Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς αφού ο Λέοναρντ έκανε ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του.

Ασύλληπτα πράγματα από τον Klaw κόντρα στους Πίστονς. Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος κόντρα στο Ντιτρόιτ και το κοντέρ έγραψε 55 πόντους (ρεκορ καριέρας) σε ένα απίθανο ρεσιτάλ στο παρκέ. Επίσης κατέβασε και 11 ριμπάουντ, έκανε πέντε κλεψίματα και τρια μπλοκ για τους Κλίπερς.

Ο Χάρντεν μέτρησε 28 πόντους και 7 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Κάνινγχαμ είχε 29 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ντούρεν τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Έτσι η ομάδα από το Λος Άντζελες ανέβηκε στο 10-21 και οι Πίστονς έπεσαν στο 24-8 και συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Vintage Καουάι. Θύμισε σε όλους πόσο σπουδαίος παίκτης. Ένα ρομπότ όταν είναι στο 100%. Απόλαυση να τον βλέπεις να παίζει μπάσκετ.