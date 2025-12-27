Το νικητήριο floater του Τζορτζ στην κορυφή του NBA Top-10

Ο Κεγιόντε Τζορτζ έριξε στο καναβάτσο τους Πίστονς και φιγουράρει στην κορυφή του Top-10 που δημοσίευσε το NBA με τους αγώνες που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27/12.

Οι Γιούτα Τζαζ λύγισαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 131-129, χάρη στο νικητήριο καλάθι του Κεγιόντε Τζορτζ στα 2.1 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Τζορτζ γέμισε τη στατιστική του με 31 πόντους για τη Γιούτα που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Από την άλλη πλευρά, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 29 πόντους και 17 ασίστ ενώ ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 16 πόντους. Ήταν μόλις η δεύτερη ήττα για το Ντιτρόιτ στα τελευταία εννιά ματς.

Όσον αφορά τον Κεγιόντε Τζορτζ, φιγουράρει στην κορυφή του Top-10 που δημοσίευσε το NBA με τους αγώνες που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27/12.

