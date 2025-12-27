Το νικητήριο floater του Τζορτζ στην κορυφή του NBA Top-10

NBA: Το νικητήριο floater του Τζορτζ στην κορυφή του Top-10
Οι Γιούτα Τζαζ λύγισαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 131-129, χάρη στο νικητήριο καλάθι του Κεγιόντε Τζορτζ στα 2.1 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Τζορτζ γέμισε τη στατιστική του με 31 πόντους για τη Γιούτα που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες.
Από την άλλη πλευρά, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 29 πόντους και 17 ασίστ ενώ ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 16 πόντους. Ήταν μόλις η δεύτερη ήττα για το Ντιτρόιτ στα τελευταία εννιά ματς.
Όσον αφορά τον Κεγιόντε Τζορτζ, φιγουράρει στην κορυφή του Top-10 που δημοσίευσε το NBA με τους αγώνες που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27/12.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.