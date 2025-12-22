Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μπάσκετ που γιορτάζεται στις 21 Δεκεμβρίου, ο αναγνώστης του Gazzetta, Γιώργος Κουλούρης εστιάζει στον κοινωνικό ρόλο του αθλήματος.

Το μπάσκετ είναι πολλά περισσότερα από ένα άθλημα. Κάθε 21 Δεκεμβρίου, με αφορμήτην Παγκόσμια Ημέρα Καλαθοσφαίρισης, τιμούμε τη δύναμή του να εμπνέει, να ενώνει και – κυρίως – να αλλάζει τον κόσμο. Ξεκίνησε το 1891 στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όταν ο Δρ. Τζέιμς Νέισμιθ επινόησε ένα νέο παιχνίδι για να κρατήσει απασχολημένους, αλλά και ήρεμους, τους πιο επιρρεπής σε βίαιες συμπεριφορές μαθητές του κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ένα παιχνίδι που γεννήθηκε για να περιορίσει τη βία, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και για ορισμένους, σε όχημα κοινωνικής αλλαγής.Στο NBA, την κορυφαία σκηνή του αθλήματος, αρκετοί παίκτες αξιοποίησαν τη φήμη και τη φωνή τους όχι μόνο για να εμπνεύσουν, αλλά για να υπερασπιστούν. Παίκτες που είδαν το γήπεδο ως πλατφόρμα και την αποδοχή του κόσμου ως ευκαιρία να ακουστούν και,κυρίως, να ακουστούν για αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ανάμεσά τους, τρεις θρύλοι ξεχωρίζουν: ο Bill Russell, ο Kareem Abdul-Jabbar και ο LeBron James. Από διαφορετικές εποχές, με κοινό όραμα: έναν κόσμο με περισσότερη ισότητα, λιγότερες διακρίσεις και περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

Bill Russell: Ο Πρωτοπόρος

Βλέποντας τον κόσμο από 2.08μ, ο Bill Russell ήταν από τους πρώτους που ύψωσε το ανάστημά του για να προασπίσει τα δικαιώματα των πιο αδύναμων, σε μία περίοδο έντονων φυλετικών διακρίσεων στις Η.Π.Α. Παρά τα 11 πρωταθλήματα που κατέκτησε με τη θρυλική ομάδα των Boston Celtics από το1956 έως το 1969, τα οποία τον καθιστούν τον πολυνίκη του NBA, και το γεγονός ότι αποτέλεσε τον πρώτο αφροαμερικανό προπονητή, ο θρύλος του Bill Russell μεγάλωσε ακόμα περισσότερο από την ενεργό συμμετοχή του στον αγώνα για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Το 1961 συμβαίνει κάτι που τον καθιστά πρωτοπόρο στη μάχη για την ισότητα. Η στιγμή που στέλνει το πρώτο ηχηρό μήνυμα εντός και εκτός των παρκέ για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στην αμερικανική κοινωνία. Αφορμή υπήρξε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα όταν πριν από ένα φιλικό παιχνίδι των Boston Celtics μετους Atlanta Hawks στο Lexington, οι υπάλληλοι ενός ξενοδοχείου αρνήθηκαν να σερβίρουν τους δύο μαύρους συμπαίκτες του, Sam Jones και ο Tom Sanders. «Συνειδητοποιώ ότι είμαστε αποδεκτοί ως διασκεδαστές, αλλά ότι δεν είμαστε αποδεκτοί ως άνθρωποι σε ορισμένα μέρη», δήλωσε τότε χαρακτηριστικά, αναλαμβάνοντας μετέπειτα δράση για το πρώτο μποϊκοτάζ που σημειώθηκε στο NBA. Ο Bill Russell ήταν επίσης υπέρμαχος του Κινήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων,συμμετέχοντας, ως εν ενεργεία αθλητής, το 1963, δίπλα στον Δρ. Martin Luther King Jr., στη γνωστή Πορεία προς την Ουάσινγκτον, η οποία ολοκληρώθηκε με τον σπουδαίο λόγο «I have a Dream». Αντίστοιχα, το 1967 στάθηκε στο πλευρό του Mohammed Ali κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Κλίβελαντ (Cleveland Summit), υποστηρίζοντας την απόφαση του θρυλικού μποξέρ να μην καταταγεί στον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ.

Βραβείο κοινωνικής δικαιοσύνης «Kareem Abdul–Jabbar»

Γνωστός για το «skyhook» του, τα χαρακτηριστικά προστατευτικά γυαλιά και τις εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις, ο άλλοτε σταρ των Los Angeles Lakers τη δεκαετία του ’70 και του’80 Kareem Abdul–Jabbar υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς υπέρμαχους των πολιτικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης στις Η.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετίας του ‘60 και70’, o Kareem Abdul–Jabbar ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, αξιοποιώντας την επιρροή του ως του ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές της χώρας, για να επισημάνει θέματακοινωνικής αδικίας. Το 1967 ήταν ανάμεσα στους ένθερμους υποστηρικτές του Mohammed Ali στη Σύνοδο του Κλίβελαντ για την άρνηση στράτευσής του την περίοδο του Βιετνάμ.Το 1968, ξεκίνησε τον δικό του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη και εξάλειψη τωνφυλετικών διακρίσεων αρνούμενος την πρόσκληση για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό. Η απόφασή του ήταν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κοινωνική ςανισότητας και του ρατσισμού εναντίον των αφροαμερικανών. Επιστέγασμα της κοινωνικής του προσφοράς ήταν η πρωτοβουλία του NBA το 2021 για τη δημιουργία του βραβείου Κοινωνικής Δικαιοσύνης, στο οποίο έδωσε το όνομά του για να τον τιμήσει ως έναν εκ των κορυφαίων υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία του αθλήματος.

Το βραβείο απονέμεται στον παίκτη που συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην προώθηση των ιδανικών του ακτιβισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της φυλετικής ισότητας.Ένα βραβείο που κρατά ανεξίτηλη τη σφραγίδα του για μία καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία.

Lebron James: Ένας σύγχρονος ακτιβιστής

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε το όνομα Lebron James; GOAT; Cleveland; Los Angeles Lakers;Σίγουρα οι σπουδαίες εμφανίσεις του μέσα στα παρκέ τον καθιστούν μία από τις σημαντικότερες αθλητικές προσωπικότητες που έχουν περάσει ποτέ από τον μαγικό χώροτου NBA. Ωστόσο, εξίσου σημαντική, αν και όχι τόσο πολυδιαφημισμένη, είναι η συνεισφορά του στην ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προώθηση μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών. O σταρ των Los Angeles Lakers ίδρυσε το 2012 το «Lebron James Family Foundation»,προκειμένου να υποστηρίξει τα παιδιά που προέρχονται από τις φτωχότερες οικογένειεςτης ιδιαίτερης πατρίδας, στο Akron του Ohio.

Μέσα από την παροχή υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων το ίδρυμα έχει υποστηρίξει έως σήμερα περισσότερα από 1400 παιδιά, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.Δύο χρόνια αργότερα, δηλώνει «παρών» στο κίνημα «I Can’t Breathe», όταν ο Eric Garner δολοφονήθηκε από την αστυνομία στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο Lebron James δεν έμεινε αμέτοχος και έστειλε το δικό του μήνυμα κατά των φυλετικών διακρίσεων, φορώντας μπλούζα με την αντίστοιχη εμβληματική φράση λίγο πριν την έναρξη του αγώνατων Cleveland Cavaliers με τους Brooklyn Nets.Εκτός από αυτές τις δράσεις, στο ενδιάμεσο των εκδηλώσεων του κινήματος #BlackLivesMatter το 2020, ο Lebron James γίνεται «σημαιοφόρος» της πρωτοβουλίας «More than a Vote».

Μία πρωτοβουλία που έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Αφροαμερικανών για τις εκλογές και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά.Αυτοί οι τρεις εμβληματικοί παίκτες του NBA — ο Bill Russell, ο Kareem Abdul-Jabbar και οLeBron James — απέδειξαν ότι η επιρροή ενός αθλητή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του γηπέδου. Με τη στάση τους, τις επιλογές και τις παρεμβάσεις τους, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στο άθλημα όσο και στην κοινωνία.Ο καθένας στην εποχή του, και με τον δικό του τρόπο, αξιοποίησε τη φωνή του για να φωτίσει τις κοινωνικές ανισότητες, να σταθεί δίπλα στους πιο ευάλωτους και να ανοίξει δρόμους για ίσες ευκαιρίες. Δεν αρκέστηκαν στον ρόλο του θρύλου εντός παρκέ· έγιναν σύμβολα δράσης και συνείδησης. Και μας θυμίζουν ότι το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι μία πλατφόρμα που μπορεί να φέρει θετική κοινωνική αλλαγή και να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο.

Υ.Γ Νέλσον Μαντέλα: «Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, να τονεμπνεύσει, να τον ενώσει με έναν