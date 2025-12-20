Παρά το εορταστικό κλίμα στο MSG, οι Νικς λύγισαν στο φινάλε από τους Σίξερς με 107-116. Οι Μπουλς επικράτησαν 136-125 των Καβαλίερς, δείχνοντας πως έχουν ξαναβρεί τον δρόμο τους.

Η βραδιά που προοριζόταν για γιορτή στο Madison Square Garden μετά την κατάκτηση του NBA Cup, εξελίχθηκε τελικά σε απογοήτευση για τους Νικς, με τους Σίξερς να εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι στο κρίσιμο σημείο και να φεύγουν από τη Νέα Υόρκη με τη νίκη (116-107).

Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι κύλησε σε απόλυτη ισορροπία. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, χωρίς κανείς να μπορεί να χτίσει διαφορά. Το σκορ έμεινε χαμηλά σε απόσταση αναπνοής μέχρι την ανάπαυλα, όπου οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με οριακό προβάδισμα (58-57). Μετά την ανάπαυλα, η Φιλαδέλφεια εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένη. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, ο Βι Τζέι Έτζκομπ έδινε ενέργεια μέχρι το τέλος που έγινε η διαφορά. Με επιμέρους σκορ 28-20 στην τέταρτη περίοδο, οι Σίξερς ξέφυγαν, έχοντας τον Μάξεϊ σε ρόλο ηγέτη, καθώς πέτυχε 11 από τους πόντους του στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.