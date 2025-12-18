Ντόντσιτς: Ο Σλοβένος πήρε 100 ηλεκτρικά ποδήλατα, αξίας 3.000$ για συμπαίκτες και μέλη των Λέικερς - Το βίντεο με τις απίστευτες αντιδράσεις!
Νωρίς τα Χριστούγεννα έφερε ο Luka Magic. Ο Ντόντσιτς χάρισε περισσότερα από 100 ηλεκτρικά ποδήλατα, αξίας άνω των 3.000 δολαρίων το καθένα, στους συμπαίκτες του στους Λέικερς, τους προπονητές και το προσωπικό.
Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ διέκοψε την προπόνηση ανακοινώνοντας ότι ο Ντόντσιτς «έχει κάτι να μας δώσει». Μερικοί από τους συναδέλφους του περίμεναν ένα αυτοκίνητο ως δώρο!
«Αυτό είναι τρελό. Χαίρομαι πολύ που απέκτησα αυτό το ποδήλατο», ήταν τα λόγια του Έιτον. Φυσικά όλοι οι παίκτες το απόλαυσαν και έδειξαν τη χαρά τους για το δώρο του συμπαίκτη τους.
The squad loved Luka's Christmas gift 🙌 pic.twitter.com/xJf5WiQcnc— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.