Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χαρούμενο όλο τον κόσμο στους Λέικερς, αφού δώρισε περισσότερα από 100 ηλεκτρικά ποδήλατα.

Νωρίς τα Χριστούγεννα έφερε ο Luka Magic. Ο Ντόντσιτς χάρισε περισσότερα από 100 ηλεκτρικά ποδήλατα, αξίας άνω των 3.000 δολαρίων το καθένα, στους συμπαίκτες του στους Λέικερς, τους προπονητές και το προσωπικό.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ διέκοψε την προπόνηση ανακοινώνοντας ότι ο Ντόντσιτς «έχει κάτι να μας δώσει». Μερικοί από τους συναδέλφους του περίμεναν ένα αυτοκίνητο ως δώρο!

«Αυτό είναι τρελό. Χαίρομαι πολύ που απέκτησα αυτό το ποδήλατο», ήταν τα λόγια του Έιτον. Φυσικά όλοι οι παίκτες το απόλαυσαν και έδειξαν τη χαρά τους για το δώρο του συμπαίκτη τους.