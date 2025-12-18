Κλίπερς: Αρνούνται ανταλλαγές για Χάρντεν, Λέοναρντ και Ζούμπατς
Θέλουν να κρατήσουν τους καλύτερους παίκτες τους οι Κλίπερς. Σύμφωνα με Μέσο του Ντάλας η ομάδα του Λος Άντζελες απορρίπτουν προσφορές ανταλλαγής για τους Λέοναρντ, Χάρντεν και Ζούμπατς. Η ομάδα θέλει να διεκδικήσει μια θέση στο play in και περιμένουν και την επιστροφή του Ντέρικ Τζόουνς.
«Οι Λος Άντζελες Κλίπερς απορρίπτουν προσφορές ανταλλαγής για τους Κάουαϊ Λέοναρντ, Τζέιμς Χάρντεν και Ίβιτσα Ζούμπατς, ανέφεραν πηγές του NBA στο DallasHoopsJournal. Οι Κλίπερς έχουν ρεκόρ 6-20. Βρίσκονται στην 14η θέση της βαθμολογίας της Δυτικής Περιφέρειας, αλλά από τη στιγμή που η επιλογή τους στον πρώτο γύρο του 2026 πήγε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, η διεύθυνση δεν θέλει να «φουσκώσει» το ρόστερ, ανέφεραν οι πηγές.
Οι Κλίπερς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορεί να διεκδικήσουν μια θέση στους play-in μόλις ο φόργουορντ Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ αναρρώσει από τον τραυματισμό του στο γόνατο, ανέφεραν οι πηγές», τονίζεται στο κείμενο.
The Los Angeles Clippers have been rejecting trade offers for James Harden, Kawhi Leonard, and Ivica Zubac, and believe they can make a run toward the postseason once they get Derrick Jones Jr. back, per @DALHoopsJournal— NBACentral (@TheDunkCentral) December 18, 2025
“The Los Angeles Clippers are rejecting trade offers for… pic.twitter.com/JJ6nzGd19l
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.