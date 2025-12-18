Oι Κλίπερς αρνήθηκαν πρότασεις για τους κορυφαίους παίκτες τους και περιμένουν την επιστροφή του Τζόουνς.

Θέλουν να κρατήσουν τους καλύτερους παίκτες τους οι Κλίπερς. Σύμφωνα με Μέσο του Ντάλας η ομάδα του Λος Άντζελες απορρίπτουν προσφορές ανταλλαγής για τους Λέοναρντ, Χάρντεν και Ζούμπατς. Η ομάδα θέλει να διεκδικήσει μια θέση στο play in και περιμένουν και την επιστροφή του Ντέρικ Τζόουνς.

«Οι Λος Άντζελες Κλίπερς απορρίπτουν προσφορές ανταλλαγής για τους Κάουαϊ Λέοναρντ, Τζέιμς Χάρντεν και Ίβιτσα Ζούμπατς, ανέφεραν πηγές του NBA στο DallasHoopsJournal. Οι Κλίπερς έχουν ρεκόρ 6-20. Βρίσκονται στην 14η θέση της βαθμολογίας της Δυτικής Περιφέρειας, αλλά από τη στιγμή που η επιλογή τους στον πρώτο γύρο του 2026 πήγε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, η διεύθυνση δεν θέλει να «φουσκώσει» το ρόστερ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι Κλίπερς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορεί να διεκδικήσουν μια θέση στους play-in μόλις ο φόργουορντ Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ αναρρώσει από τον τραυματισμό του στο γόνατο, ανέφεραν οι πηγές», τονίζεται στο κείμενο.