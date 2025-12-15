Οι Λος Άντζελες Λέικερς (18-7) επιβλήθηκαν των Φοίνιξ Σανς (14-12) με 114-116, έχοντας προηγουμένως απωλέσει διαφορά 20 πόντων.

Οι Λέικερς πέρασαν νικηφόρα από το Φοίνιξ, επικρατώντας των Σανς με 114-116. Οι Καλιφορνέζοι προηγήθηκαν με 20 πόντους (79-99) στα 7:48 για το φινάλε, ωστόσο το Φοίνιξ επέστρεψε στο ματς. Μάλιστα, ο Ντίλον Μπρουκς έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, κάνοντας το 114-113 στα 12.2" για το τέλος!

Παρ’ όλα αυτά, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Ντέβιν Μπούκερ, κάνοντας το 114-115 στα 3.9" για τους Λέικερς, που διατήρησαν το προβάδισμα ως το φινάλε.

Ο Τζέιμς τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, ο Λούκα Ντόντσιτς πρόσθεσε 29 πόντους, ενώ ο ΝτιΆντρε Έιτον έκανε double-double απέναντι στην πρώην ομάδα του, σημειώνοντας 20 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Εξάλλου, οι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν season-high με 24 επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στους Σανς, που είχαν ως κορυφαίο σκόρερ τον Μπούκερ με 27 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-31, 62-62, 77-86, 114-116.