Νέα ατυχία για τους Καβς, αφού ο Έβαν ΜόμπλεΙ θα μείνει εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες.

Εδώ και λίγο καιρό οι Καβς δεν είχαν τον Τζάρετ Άλεν που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Οι ιππότες θα στερηθούν των υπηρεσιών και του άλλου βασικού τους ψηλού, του Έβαν Μόμπλεϊ.

Ο ταλαντούχος φόργουορντ υπέστη θλάση στη αριστερή γάμπα και θα μείνει στα... πιτς για 2-4 εβδομάδες. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε το πρόβλημα του. Άρα δεν θα ξαναδούμε τον Μόμπλεί μέχρι το τέλος του 2025.

Εκ των πυλώνων του Κλίβελαντ και φέτος. Μετρά 19.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 1.6 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 25 ματς. Elite αμυντικός τα τελευταία χρόνια, ενώ τη σεζόν 2024-25 πήρε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού στο ΝΒΑ.