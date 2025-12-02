Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς, με την οποία έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί, ήταν απλώς και μόνο μια... παρένθεση για τους Μπακς και τίποτε περισσότερο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς οι οποίοι είχαν -και έχουν- το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια (3-16).
Αν μη τι άλλο η ομάδα του Μιλγουόκι έδειξε ότι δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες με αποτέλεσμα να «πέσει» το ρεκόρ της στο 9-13 και να παραμείνει εκτός πρώτης 10άδας στην Ανατολή. Με αυτήν την ήττα πήγε... στράφι και η εξαιρετική παρουσία του... πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 30 πόντους με 7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Μάλιστα αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος με ενοχλήσεις στην μέση.
Αντίστοιχα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε 32 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιά, 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Οι Μπακς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους Γουίζαρντς.
Όσο για τους γηπεδούχους; Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και την περασμένη εβδομάδα μετρούσαν 14 σερί ήττες! Όμως στα τρία τελευταία τους ματς έχουν καταφέρει να φύγουν δύο φορές με τη νίκη με αποτέλεσμα να βρεθούν στο 3-16 συνολικό ρεκόρ. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 28 πόντους και 11/21 εντός παιδιάς ήταν εκείνος που «πλήγωσε» περισσότερο τους Μπακς, με τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και να έχει άλλους 22 πόντους με 11/16 σουτ και 8 ριμπάουντ.
Ιδιαίτερα αισθητή έκανε την παρουσία του ο άλλοτε παίκτης των Μπακς, Κρις Μίντλετον, ο οποίος είχε 15 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ήταν κομβικός και στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Τι έκανε ο Γιάννης
- Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
- Πόντοι: 26
- Δίποντα: 10/16
- Τρίποντα: 0/1
- Βολές: 6/11
- Ριμπάουντ: 7
- Ασίστ: 4
- Κλεψίματα: 1
- Τάπες: 1
- Λάθη: 5
Τα δωδεκάλεπτα: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.
|Milwaukee Bucks
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|34
|Giannis Antetokounmpo *
|32
|26
|10-17
|58.8%
|0-1
|0%
|6-11
|54.5%
|3
|4
|7
|4
|5
|1
|1
|6
|-2
|3
|Myles Turner *
|26
|9
|3-10
|30%
|3-8
|37.5%
|0-0
|0%
|1
|2
|3
|3
|2
|1
|1
|0
|+10
|7
|Kevin Porter Jr. *
|31
|30
|12-15
|80%
|5-6
|83.3%
|1-2
|50%
|0
|4
|4
|5
|1
|3
|0
|4
|+13
|20
|AJ Green *
|31
|13
|4-6
|66.7%
|4-6
|66.7%
|1-1
|100%
|0
|5
|5
|2
|0
|0
|0
|2
|+8
|13
|Ryan Rollins *
|30
|14
|5-12
|41.7%
|3-7
|42.9%
|1-2
|50%
|0
|2
|2
|5
|3
|0
|1
|2
|-7
|9
|Bobby Portis
|17
|12
|5-10
|50%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|-7
|18
|Kyle Kuzma
|20
|3
|1-4
|25%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|6
|2
|0
|0
|0
|-9
|00
|Jericho Sims
|18
|5
|2-3
|66.7%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|3
|4
|7
|0
|0
|0
|0
|3
|-9
|5
|Gary Trent Jr.
|31
|14
|4-7
|57.1%
|3-5
|60%
|3-3
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|-12
|50
|Cole Anthony
|5
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|43
|Thanasis Antetokounmpo
|DNP – Coach’s Decision
|17
|Amir Coffey
|DNP – Coach’s Decision
|44
|Andre Jackson Jr.
|DNP – Coach’s Decision
|TOTAL
|240
|126
|46-84
|54.8%
|21-38
|55.3%
|13-21
|61.9%
|7
|28
|35
|29
|16
|5
|4
|16
|Washington Wizards
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|22
|Khris Middleton *
|31
|15
|6-10
|60%
|2-3
|66.7%
|1-3
|33%
|0
|4
|4
|6
|3
|2
|1
|0
|-3
|?
|35
|Marvin Bagley III *
|29
|22
|11-16
|68.8%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|6
|2
|8
|1
|2
|0
|0
|0
|-3
|?
|18
|Kyshawn George *
|31
|9
|3-11
|27.2%
|3-6
|50%
|0-0
|0%
|3
|0
|3
|5
|3
|3
|1
|1
|+2
|?
|3
|CJ McCollum *
|36
|28
|11-21
|52.3%
|4-11
|36.3%
|2-3
|66.7%
|4
|0
|4
|5
|1
|0
|1
|0
|+3
|?
|0
|Bilal Coulibaly *
|33
|7
|3-9
|33.3%
|1-4
|25%
|0-1
|0%
|5
|0
|5
|2
|3
|3
|3
|1
|-1
|?
|9
|Justin Champagnie
|19
|10
|5-8
|62.5%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|6
|2
|8
|2
|1
|0
|1
|2
|+3
|?
|00
|Tristan Vukcevic
|20
|16
|4-7
|57.1%
|1-3
|33%
|7-8
|87.5%
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|+6
|?
|1
|Cam Whitmore
|19
|17
|8-14
|57.1%
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|1
|0
|+6
|?
|7
|Bub Carrington
|22
|5
|2-6
|33.3%
|1-4
|25%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|5
|1
|2
|0
|0
|+2
|?
|Anthony Gill — DNP
|Malaki Branham — DNP
|Jamir Watkins — DNP
|Will Riley — DNP
|AJ Johnson — DNP
|TOTAL
|240
|129
|53-102
|51.9%
|13-36
|36.1%
|10-15
|66.7%
|14
|27
|41
|29
|17
|10
|9
|4
|?
