Γουίζαρντς - Μπακς 129-126: Έχασαν (και) από την ουραγό της Ανατολής!

Γιώργος Κούβαρης
Την 8η ήττα τους στα 9 τελευταία παιχνίδια γνώρισαν οι Μπακς, αυτήν την φορά από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με 129-126. Καλή εμφάνιση από τον Γιάννη, ξεχώρισε ο Πόρτερ.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς, με την οποία έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί, ήταν απλώς και μόνο μια... παρένθεση για τους Μπακς και τίποτε περισσότερο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς οι οποίοι είχαν -και έχουν- το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια (3-16).

Αν μη τι άλλο η ομάδα του Μιλγουόκι έδειξε ότι δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες με αποτέλεσμα να «πέσει» το ρεκόρ της στο 9-13 και να παραμείνει εκτός πρώτης 10άδας στην Ανατολή. Με αυτήν την ήττα πήγε... στράφι και η εξαιρετική παρουσία του... πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 30 πόντους με 7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Μάλιστα αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος με ενοχλήσεις στην μέση.

Αντίστοιχα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε 32 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιά, 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Οι Μπακς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους Γουίζαρντς.

Όσο για τους γηπεδούχους; Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και την περασμένη εβδομάδα μετρούσαν 14 σερί ήττες! Όμως στα τρία τελευταία τους ματς έχουν καταφέρει να φύγουν δύο φορές με τη νίκη με αποτέλεσμα να βρεθούν στο 3-16 συνολικό ρεκόρ. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 28 πόντους και 11/21 εντός παιδιάς ήταν εκείνος που «πλήγωσε» περισσότερο τους Μπακς, με τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και να έχει άλλους 22 πόντους με 11/16 σουτ και 8 ριμπάουντ.

 

Ιδιαίτερα αισθητή έκανε την παρουσία του ο άλλοτε παίκτης των Μπακς, Κρις Μίντλετον, ο οποίος είχε 15 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ήταν κομβικός και στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Τι έκανε ο Γιάννης

  • Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
  • Πόντοι: 26
  • Δίποντα: 10/16
  • Τρίποντα: 0/1
  • Βολές: 6/11
  • Ριμπάουντ: 7
  • Ασίστ: 4
  • Κλεψίματα: 1
  • Τάπες: 1
  • Λάθη: 5

Τα δωδεκάλεπτα: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.

Milwaukee BucksMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-
34Giannis Antetokounmpo *322610-1758.8%0-10%6-1154.5%34745116-2
3Myles Turner *2693-1030%3-837.5%0-00%12332110+10
7Kevin Porter Jr. *313012-1580%5-683.3%1-250%04451304+13
20AJ Green *31134-666.7%4-666.7%1-1100%05520002+8
13Ryan Rollins *30145-1241.7%3-742.9%1-250%02253012-7
9Bobby Portis17125-1050%2-450%0-00%04410000-7
18Kyle Kuzma2031-425%1-1100%0-00%02262000-9
00Jericho Sims1852-366.7%0-00%1-250%34700003-9
5Gary Trent Jr.31144-757.1%3-560%3-3100%01101011-12
50Cole Anthony500-00%0-00%0-00%000000000
43Thanasis AntetokounmpoDNP – Coach’s Decision
17Amir CoffeyDNP – Coach’s Decision
44Andre Jackson Jr.DNP – Coach’s Decision
TOTAL24012646-8454.8%21-3855.3%13-2161.9%7283529165416

Washington WizardsFG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
22Khris Middleton *31156-1060%2-366.7%1-333%04463210-3?
35Marvin Bagley III *292211-1668.8%0-10%0-00%62812000-3?
18Kyshawn George *3193-1127.2%3-650%0-00%30353311+2?
3CJ McCollum *362811-2152.3%4-1136.3%2-366.7%40451010+3?
0Bilal Coulibaly *3373-933.3%1-425%0-10%50523331-1?
9Justin Champagnie19105-862.5%0-10%0-00%62821012+3?
00Tristan Vukcevic20164-757.1%1-333%7-887.5%02223010+6?
1Cam Whitmore19178-1457.1%1-333%0-00%23510010+6?
7Bub Carrington2252-633.3%1-425%0-00%02251200+2?
Anthony Gill — DNP
Malaki Branham — DNP
Jamir Watkins — DNP
Will Riley — DNP
AJ Johnson — DNP
TOTAL24012953-10251.9%13-3636.1%10-1566.7%14274129171094?
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

