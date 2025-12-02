Την 8η ήττα τους στα 9 τελευταία παιχνίδια γνώρισαν οι Μπακς, αυτήν την φορά από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με 129-126. Καλή εμφάνιση από τον Γιάννη, ξεχώρισε ο Πόρτερ.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς, με την οποία έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί, ήταν απλώς και μόνο μια... παρένθεση για τους Μπακς και τίποτε περισσότερο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς οι οποίοι είχαν -και έχουν- το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια (3-16).

Αν μη τι άλλο η ομάδα του Μιλγουόκι έδειξε ότι δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες με αποτέλεσμα να «πέσει» το ρεκόρ της στο 9-13 και να παραμείνει εκτός πρώτης 10άδας στην Ανατολή. Με αυτήν την ήττα πήγε... στράφι και η εξαιρετική παρουσία του... πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 30 πόντους με 7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Μάλιστα αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος με ενοχλήσεις στην μέση.

Αντίστοιχα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε 32 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιά, 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Οι Μπακς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους Γουίζαρντς.

Όσο για τους γηπεδούχους; Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και την περασμένη εβδομάδα μετρούσαν 14 σερί ήττες! Όμως στα τρία τελευταία τους ματς έχουν καταφέρει να φύγουν δύο φορές με τη νίκη με αποτέλεσμα να βρεθούν στο 3-16 συνολικό ρεκόρ. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 28 πόντους και 11/21 εντός παιδιάς ήταν εκείνος που «πλήγωσε» περισσότερο τους Μπακς, με τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και να έχει άλλους 22 πόντους με 11/16 σουτ και 8 ριμπάουντ.

Ιδιαίτερα αισθητή έκανε την παρουσία του ο άλλοτε παίκτης των Μπακς, Κρις Μίντλετον, ο οποίος είχε 15 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ήταν κομβικός και στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Τι έκανε ο Γιάννης

Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'

Πόντοι: 26

Δίποντα: 10/16

Τρίποντα: 0/1

Βολές: 6/11

Ριμπάουντ: 7

Ασίστ: 4

Κλεψίματα: 1

Τάπες: 1

Λάθη: 5

Τα δωδεκάλεπτα: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.

Milwaukee Bucks MIN PTS FG 3PT FT REB AST TO STL BLK PF +/- # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- 34 Giannis Antetokounmpo * 32 26 10-17 58.8% 0-1 0% 6-11 54.5% 3 4 7 4 5 1 1 6 -2 3 Myles Turner * 26 9 3-10 30% 3-8 37.5% 0-0 0% 1 2 3 3 2 1 1 0 +10 7 Kevin Porter Jr. * 31 30 12-15 80% 5-6 83.3% 1-2 50% 0 4 4 5 1 3 0 4 +13 20 AJ Green * 31 13 4-6 66.7% 4-6 66.7% 1-1 100% 0 5 5 2 0 0 0 2 +8 13 Ryan Rollins * 30 14 5-12 41.7% 3-7 42.9% 1-2 50% 0 2 2 5 3 0 1 2 -7 9 Bobby Portis 17 12 5-10 50% 2-4 50% 0-0 0% 0 4 4 1 0 0 0 0 -7 18 Kyle Kuzma 20 3 1-4 25% 1-1 100% 0-0 0% 0 2 2 6 2 0 0 0 -9 00 Jericho Sims 18 5 2-3 66.7% 0-0 0% 1-2 50% 3 4 7 0 0 0 0 3 -9 5 Gary Trent Jr. 31 14 4-7 57.1% 3-5 60% 3-3 100% 0 1 1 0 1 0 1 1 -12 50 Cole Anthony 5 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Thanasis Antetokounmpo DNP – Coach’s Decision 17 Amir Coffey DNP – Coach’s Decision 44 Andre Jackson Jr. DNP – Coach’s Decision TOTAL 240 126 46-84 54.8% 21-38 55.3% 13-21 61.9% 7 28 35 29 16 5 4 16