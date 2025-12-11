ΛεΜπρόν Τζέιμς: Το αδιανόητο πόστερ του στον Κορνέτ!
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφυγαν με τεράστιο διπλό από το Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 132-119 και κλειδώνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του NBA Cup.
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Στέφον Καστλ, όμως στον αντίποδα πέρα από τον τρομερό Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που ακόμα και στα 40 του χρόνια ποστάρει σαν 20άρης.
Ο «Βασιλιάς» έκανε ένα φανταστικό πόστερ κάρφωμα πάνω στον Λουκ Κορνέτ μειώνοντας τη διαφορά στους 8 πόντους για τους Λέικερς, σηματοδοτώντας ένα μικρό comeback της ομάδας από το -20 σε εκείνο το σημείο. Μάλιστα, ο ΛεΜπρόν το πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στα μούτρα του αντιπάλου του.
40-YEAR OLD LEBRON POSTER ON 7'1 LUKE KORNET 🤯🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2025
UNREAL. pic.twitter.com/ekPdfMwjsR
