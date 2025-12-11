Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χάρισε το στιγμιότυπο της βραδιάς στην αναμέτρηση των Σπερς με τους Λέικερς με ένα εντυπωσιακό πόστερ κάρφωμα στον Λουκ Κορνέτ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφυγαν με τεράστιο διπλό από το Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 132-119 και κλειδώνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του NBA Cup.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Στέφον Καστλ, όμως στον αντίποδα πέρα από τον τρομερό Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που ακόμα και στα 40 του χρόνια ποστάρει σαν 20άρης.

Ο «Βασιλιάς» έκανε ένα φανταστικό πόστερ κάρφωμα πάνω στον Λουκ Κορνέτ μειώνοντας τη διαφορά στους 8 πόντους για τους Λέικερς, σηματοδοτώντας ένα μικρό comeback της ομάδας από το -20 σε εκείνο το σημείο. Μάλιστα, ο ΛεΜπρόν το πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στα μούτρα του αντιπάλου του.