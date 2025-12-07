Ο Ζακ ΛαΒίν έκανε season highs στο σκοράρισμα και στα εύστοχα τρίποντα για τους Κινγκς (6-17), που επικράτησαν των Χιτ (14-10) με 127-111.

Οι Κινγκς επιβλήθηκαν των Χιτ με 127-111, σημειώνοντας την πρώτη νίκη της σεζόν με διψήφια διαφορά πόντων και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Οι «Βασιλιάδες» παρατάχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12) στο Μαϊάμι, μετρώντας 12 ήττες στους τελευταίους 14 αγώνες. Ωστόσο, ο Ζακ ΛαΒίν έκανε τη διαφορά, γεμίζοντας τη στατιστική του με 42 πόντους και 8 εύστοχα τρίποντα, επιδόσεις που αποτελούν season highs.

Το Σακραμέντο προηγήθηκε ακόμα και με 28 πόντους διαφορά απέναντι στους Χιτ, σημειώνοντας την ευρύτερη νίκη του ever στο Μαϊάμι! Από την άλλη πλευρά, ο Σιμόνε Φοντέκιο σημείωσε 20 πόντους και ο Νόρμαν Πάουελ πρόσθεσε 18 πόντους για τους Χιτ, που μετρούν τρεις συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά φέτος.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Χίρο και τον Ντάβιον Μίτσελ, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα τους σε 13 αγώνες στο Μαϊάμι.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-34, 55-72, 78-101, 111-127.