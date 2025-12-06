Με μία σπουδαία 4η περίοδο, οι Νάγκετς του απίθανου Νίκολα Γιόκιτς επικράτησαν 134-133 στην Ατλάντα των Χοκς, επιστρέφοντας από το -23.

Ένα ακόμα «θρίλερ» στη βραδιά του NBA, με τους Νάγκετς (16-6) να είναι αυτοί που βγήκαν στον... αφρό, επικρατώντας 134-133 των Χοκς (13-11) στην Ατλάντα, με μεγάλη ανατροπή.

Οι Χοκς προηγήθηκαν με 23 πόντους, αλλά οι Νάγκετς επέστρεψαν με μια μαγική τέταρτη περίοδο. Στην οποία πέτυχαν 40 πόντους και χρειάστηκε να βγάλουν μια clutch άμυνα, ώστε να φύγουν νικητές από τη State Farm Arena.

Ο Νικέιλ Αλεξάντερ Γουόκερ έψαξε τρίποντο ισοφάρισης, αλλά ο Τζαμάλ Μάρεϊ τον μπλόκαρε. Η μπάλα έπεσε στα χέρια του ίδιου που τελείωσε τη φάση με λέι απ και οι Νάγκετς, στα 2'' που απέμεναν, έκαναν επαναφορά για να τρέξει άμεσα ο χρόνος και να φύγουν νικητές.

Τι δεν έχετε διαβάσει ως τώρα; Το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς. Το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος, μιας και ο απίθανος Σέρβος είχε 2/13 σουτ στο ημίχρονο, όμως τελείωσε με 13/26 για να πετύχει 39 πόντους. Συνεπικουρούμενους με 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ, 2 λάθη.

Ακολούθησε με 23 ο Τζαμάλ Μάρεϊ για τους Νάγκετς, ενώ οι Χοκς είχαν πρώτο σκόρερ τον Αλεξάντερ Γουόκερ με 30, είδαν τον Τζέιλεν Τζόνσον σε ένα μυθικό triple double με 21 πόντους, 18 ριμπάουντ, 16 ασίστ και τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να σκοράρει άλλους 25 από τον πάγκο, αλλά δεν τα κατάφεραν στο φινάλε.

Τα δωδεκάλεπτα: 41-23, 73-54, 103-94, 133-134