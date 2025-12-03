Oι Κλίπερς αποδέσμευσαν τον Κρις Πολ, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία σεζόν της καριέρας του.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Κρις Πολ με τους Κλίπερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες αποδέσμευσε τον σπουδαίο point guard, ο οποίος διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας του

Ο CP3 έχει αποφασίσει να τελειώσει την μπασκετική του σταδιοδρομία, έχοντας μεταξύ πολλών άλλων στο παλμαρέ του 21 All Star Games,11 παρουσίες στις καλύτερες πεντάδες, εννέα φορές στην καλύτερη πεντάδα και καλύτερος rookie το 2006.

Στους Κλίπερς μεγαλούργησε από το 2012 μέχρι και το 2017 και αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων point guards του ΝΒΑ. Ο απόλυτος floor general που... μεταμόρφωνε όλες τις ομάδες στις οποίες βρισκόταν.