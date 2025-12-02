Αντετοκούνμπο: Κορυφή αλλά... όχι όπως θα ήθελε ο Γιάννης στο TOP-10
Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ των Ουάσινγκτον Γουίζαρτς σημείωσε ένα εμφατικό κάρφωμα μπροστά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και «στρογγυλοκάθισε» στην κορυφή του ΤΟΡ-10.
Συγκεκριμένα είχε κλέψει την μπάλα, έτρεξε στο ανοικτό γήπεδο αλλά ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να τον σταματήσει και βρέθηκε στις 10 καλύτερες φάσεις αλλά με τον... λάθος τρόπο.
Το TOP-10 της βραδιάς είχε και πολλά ακόμα εντυπωσιακά καρφώματα από τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
