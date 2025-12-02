Ύστερα από τρεις σερί ήττες, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέστρεψαν εμφατικά στις νίκες κερδίζοντας εύκολα τους Πέισερς εκτός έδρας με 135-119.

Το κακό διάστημα που είχαν οι Καβαλίερς με σερί ήττες από Ράπτορς (εκτός), Χοκς (εκτός) και Σέλτικς (εντός) φαίνεται πώς έμεινε πίσω.

Στην Ιντιανάπολις επέστρεψαν στις νίκες (5-5 εκτός έδρας) φτάνοντας στο 13-9 ρεκόρ και παρέμειναν στην πρώτη εξάδα της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε... πράγματα και θαύματα καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 43 πόντους με 12/17 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 7/9 βολές, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ! «Γεμάτο» double-double είχε ο Τζέιλον Τάισον, ο οποίος αποτέλεσε τον άξιο συμπαραστάτη του «Spida» καθώς μέτρησε 27 πόντους (6/8 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/3 βολές), 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους λαβωμένους και γεμάτους απουσίες, Πέισερς οι οποίοι έχουν 4-17 ρεκόρ (με 4-7 εντός και... 0-10 εκτός!) δεν έφτασε η παρουσία των Σιάκαμ (26π., 11/21 σουτ, 7 ριμπάουντ) και Νέμπχαρτ (21π., 2/2τρ., 6ασ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 25-37, 54-66, 90-99, 119-135.