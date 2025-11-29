Ο Τζος Γκίντι ήρθε σε αντιπαράθεση με φίλαθλο των Χόρνετς επειδή τον αποκάλεσε «παιδόφιλο».

Στο Σικάγο, οι Μπουλς συνέχισαν την κατηφορική πορεία τους, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Σάρλοτ Χόρνετς με 123-116. Μια ομάδα που ξεκίνησε τη σεζόν με 5-0, πλέον βρίσκεται στο 9-9, κουβαλώντας εμφανή σημάδια κόπωσης και αστάθειας. Το ματς μπορεί να μην είχε σημασία για το NBA Cup, καθώς και για οι δύο ομάδες είχαν ήδη αποκλειστεί, αλλά είχε βαρύτητα για τη regular season.

Ο Τζος Γκίντι έκανε σχεδόν triple-double (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ), όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, ενώ πρωταγωνίστησε και σε ένα επεισόδιο με οπαδό των Χόρνετς.

Συγκεκριμένα, ο φίλαθλος τον αποκάλεσε «παιδεραστή» με τον παίκτη να σπεύδει να τον συγκρατήσει ο διαιτητής, ενώ οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. «Μου είπε κάτι που δεν μου άρεσε και απλά πλησίασα, αυτό ήταν όλο», δήλωσε μετά το ματς ο Γκίντι. Η ασφάλεια παρέλαβε άμεσα τον φίλαθλο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Δείτε το βίντεο