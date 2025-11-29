Οι Μπουλς συνέχισαν την κατηφόρα τους, οι Χοκς «έσβησαν» τα όνειρα των Καβαλίερς και οι αήττητοι Μάτζικ πέρασαν από το Ντιτρόιτ με νέα παράσταση.

Στο Σικάγο, οι Μπουλς συνέχισαν την κατηφορική πορεία τους, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Σάρλοτ Χόρνετς με 123-116. Μια ομάδα που ξεκίνησε τη σεζόν με 5-0, πλέον βρίσκεται στο 9-9, κουβαλώντας εμφανή σημάδια κόπωσης και αστάθειας. Το ματς μπορεί να μην είχε σημασία για το NBA Cup, καθώς και για οι δύο ομάδες είχαν ήδη αποκλειστεί, αλλά είχε βαρύτητα για τη regular season.

Οι Χόρνετς, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-14, είχαν ως κινητήριο μοχλό τον Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος γέμισε τη στατιστική με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από πλευράς Μπουλς, ο Τζος Γκίντεϊ έκανε σχεδόν triple-double (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ), όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα μιας ομάδας που ψάχνει επειγόντως σταθερότητα.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-29, 67-62, 93-94, 123-116

Χοκς - Καβαλίερς 130-123

Oι Ατλάντα Χοκς πήραν το ντέρμπι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (130-123), βάζοντας τέλος στις ελπίδες τους για πρόκριση στα νοκ-άουτ του NBA Cup. Ο Τζέιλεν Τζόνσον πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις του μέχρι σήμερα, σημειώνοντας triple-double με 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ, από την άλλη, ήταν ο μοναδικός που κράτησε ζωντανό το Κλίβελαντ, σκοράροντας 42 πόντους, αλλά χωρίς να μπορεί να αλλάξει τη μοίρα ενός αγώνα που είχε ήδη πάρει τον δρόμο του.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-23, 60-62, 97-90, 130-123

Πίστονς - Μάτζικ 109-112

Στο Ντιτρόιτ, οι Ορλάντο Μάτζικ ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του NBA Cup με το απόλυτο 4-0, περνώντας από την έδρα των Πίστονς με 109-112. Η ομάδα της Φλόριντα έδειξε συνέπεια, συνοχή και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να οδηγεί την επίθεση σκοράροντας 37 πόντους και προσθέτοντας 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους Πίστονς, ο Κέιντ Κάνινγχαμ έδωσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της καριέρας του, κλείνοντας με ένα τεράστιο triple-double (39 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 11 ασίστ). Ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό για να σταματήσει την ορμή του Ορλάντο, που μοιάζει πιο σταθερό και πλήρες από ποτέ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 58-59, 84-89, 109-112