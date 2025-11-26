NBA: Μοράντ-Γιανγκ-ΛαΜέλο στη βιτρίνα, ομάδες της λίγκας τους «γλυκοκοιτάζουν»
Τους τελευταίους μήνες έχει ακουστεί για ανταλλαγή του Τρέι Γιανγκ, του Τζα Μοράντ και του ΛαΜέλο Μπολ, δηλαδή των ηγετών στην Ατλάντα, στο Μέμφις και στη Σάρλοτ αντίστοιχα. Στην περίπτωση του Γιανγκ μάλιστα οι Χοκς έχουν καλύτερο ρεκόρ με εκείνον στα...πιτς παρά όταν παίζει.
Σύμφωμα με τον Μarc Stein οι ομάδες του NBA αναμένουν ότι οι Γιανγκ, Μοράντ και ΛαΜέλο Μπολ θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι μέχρι την trade deadline του NBA το 2026 που είναι φέτος στις 5 Φλεβάρη, κάτι που μπορεί να φέρει εξελίξεις και αλλαγή... γειτονιάς για ορισμένους.
Τρεις παίκτες που όπου και αν πάνε μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην ομάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γκαρντ με μεγάλη ποιότητα που δείχνουν να έχουν χάσει τον... δρόμο τους τους τελευταίους μήνες και ίσως μια νέα πρόκληση θα τους έκανε καλό.
