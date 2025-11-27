Συνεχίστηκε η δράση στο NBA με τους Ράπτορς να συνεχίζουν το σερί τους, τους Νικς να επικρατούν άνετα και τους Γκρίζλις να παίρνουν τη νίκη στην παράταση.

Οι Τορόντο Ράπτορς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, λυγίζοντας στην εκπνοή τους Ιντιάνα Πέισερς με 97-95. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όμως η σταθερότητα του Τορόντο έκανε τη διαφορά.

Η αναμέτρηση κρίθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο: ένα απίθανο buzzer beater του Μπράντον Ίνγκραμ, ο οποίος στην εκπνοή σφράγισε τη νίκη για τους Ράπτορς. Με το ρεκόρ τους να ανεβαίνει στο 14-5, οι Ράπτορς παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και μετρούν 9 σερί νίκες. Αντίθετα, οι Πέισερς βλέπουν τη δύσκολη σεζόν να συνεχίζεται, πέφτοντας στο 2-16.

Ο Σκότι Μπαρνς υπήρξε η σταθερή δύναμη του Τορόντο με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους Πέισερς ξεχώρισε ο πάντα μαχητικός Τι Τζέι ΜακΚόνελ, που είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-25, 50-49, 76-70, 97-95

Χόρνετς - Νικς 101-129

Οι Νιου Γιορκ Νικς μετατράπηκαν σε… οικοδεσπότες του δικού τους πάρτι στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας εύκολα με 129-101. Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε με ένταση και ξεκάθαρη πρόθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν ξέφυγε ακόμη και με 25 πόντους (47-72).

Στην επανάληψη, οι Νικς απλώς διαχειρίστηκαν τη διαφορά, κρατώντας τον έλεγχο χωρίς να απειληθούν και φτάνοντας άνετα στο 11-6. Αντίθετα, οι Χόρνετς συνέχισαν τη δύσκολη σεζόν τους, υποχωρώντας στο 4-14.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, που έβαλε 33 πόντους και πρόσθεσε 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τη Σάρλοτ ξεχώρισε ο Μπράντον Μίλερ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-37, 47-72, 75-98, 101-129

Πέλικανς - Γκρίζλις 128-133

Οι Μέμφις Γκρίζλις χρειάστηκαν την παράταση για να λυγίσουν τους Νιου Όρλεαν Πέλικανς, επικρατώντας με 133-128 σε μια αναμέτρηση γεμάτη ανατροπές και ένταση. Οι Πέλικανς κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, χτίζοντας διαφορά 15 πόντων (68-53) και δείχνοντας πως έχουν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού.

Ωστόσο, το δεύτερο μέρος ανήκε ολοκληρωτικά στους Γκρίζλις. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ροκανίζουν συστηματικά τη διαφορά, πέρασαν μπροστά και έφτασαν κοντά στο να καθαρίσουν τη νίκη στην κανονική διάρκεια. Τότε, όμως, ανέλαβε δράση ο Ζάιον Γουίλιαμσον, που με καλάθι στην εκπνοή ισοφάρισε σε 122-122 και έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στην παράταση,το Μέμφις παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμο και αποτελεσματικό. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και μεγαλύτερη ενέργεια, κατάφερε να κλειδώσει τη νίκη και να ανέβει στο 7-12. Πρωταγωνιστής των Γκρίζλις ήταν ο Ζακ Ίντι με ένα εντυπωσιακό double-double (21 πόντοι, 15 ριμπάουντ), ενώ για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Χοσέ Αλβαράδο, που σημείωσε 24 πόντους με 5 τρίποντα και μοίρασε 1 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-25, 68-53, 100-92, 122-122, 128-133