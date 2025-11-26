Ντόντσιτς: Ένταση και αποβολή του Νταν... εξαιτίας του Λούκα (vid)
Αφεντικά του Λος Άντζελες οι Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 135-118 και έτσι κατάφεραν να πάνε στο 13-4. O Ντόντσιτς έκανε ματσάρα με 43 πόντους (7/12 τρίποντα), 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Φαίνεται πως προκάλεσε και εκνευρισμό στους παίκτες των Κλίπερς.
Ο Νταν τζάρτζαρε λίγο τον Ντόντσιτς, ο οποίος υπερέβαλε λίγο και σωριάστηκε. Αυτή η κίνηση νευρίασε τον γκαρντ των Κλίπερς. O Luka σηκώθηκε να ζητήσει τον λόγο, ο Νταν του κόλλησε τη μπάλα στο σώμα. Στη συνέχεια ο Χέις τον έσπρωξε, με τον Νταν να προσπαθεί να απαντήσει, χτυπώντας τον στο πρόσωπο (δεν τον βρήκε).
Όλα αυτά προκάλεσαν την αποβολή του Νταν.
Chippy ending in the battle of LA as Kris Dunn was ejected after pushing Luka 😳 pic.twitter.com/iCBRxnAIj0— Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2025
