Ο Κρις Νταν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του στο ματς με τους Λέικερς και αποβλήθηκε. Πρωταγωνιστής της φάσης και ο Ντόντσιτς.

Αφεντικά του Λος Άντζελες οι Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 135-118 και έτσι κατάφεραν να πάνε στο 13-4. O Ντόντσιτς έκανε ματσάρα με 43 πόντους (7/12 τρίποντα), 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Φαίνεται πως προκάλεσε και εκνευρισμό στους παίκτες των Κλίπερς.

Ο Νταν τζάρτζαρε λίγο τον Ντόντσιτς, ο οποίος υπερέβαλε λίγο και σωριάστηκε. Αυτή η κίνηση νευρίασε τον γκαρντ των Κλίπερς. O Luka σηκώθηκε να ζητήσει τον λόγο, ο Νταν του κόλλησε τη μπάλα στο σώμα. Στη συνέχεια ο Χέις τον έσπρωξε, με τον Νταν να προσπαθεί να απαντήσει, χτυπώντας τον στο πρόσωπο (δεν τον βρήκε).

Όλα αυτά προκάλεσαν την αποβολή του Νταν.