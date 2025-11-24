Οι Κλίπερς έχουν στο... στόχαστρο τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

O NτεΜάρ ΝτεΡόζαν ίσως να μην μείνει για καιρό ακόμα στους Κινγκς. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Sam Amick, οι Κλίπερς έχουν τον έμπειρο περιφερειακό στο... στόχαστρο και ενδιαφέρονται για εκείνον.

'Ενας από τους κορυφαίους παίκτες στα σουτ μέσης απόστασης τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ, από τους 2-3 πιο συνεπείς σε αυτήν την κατηγορία. Έχει πατήσει πλέον τα 36 του και μετρά φέτος 17.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στο παρελθόν έχει περάσει από Ράπτορς, Σπερς, Μπουλς. Ακόμα δεν έχει κατακτήσει δαχτυλίδι στην καριέρα του, αφού ήταν στην ανταλλαγή που έστειλε τον Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς και στη συνέχεια ο Klaw πανηγύρισε το πρωτάθλημα με το Τορόντο.